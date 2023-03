Vilariño está "aliviado" y solo quiere que no lo sigan señalando con el dedo

La abogada del encausado, Paula Salvador, valoró positivamente la absolución y dijo que "era lo que esperábamos, porque todo estaba basado en conjeturas". Sobre su cliente, que sigue residiendo en la actualidad en Burgos, dijo que se siente "aliviado" y que lo único que espera es que no "lo sigan señalando con el dedo como el acusado del crimen del Cash Récord".



"Sabemos que aún no ha acabado, porque la acusación ya anunció que va a recurrir al Supremo", dijo la letrada convencida de que Vilariño, de 57 años de edad, es "inocente" y de que no hay "ninguna prueba contra él". "Me dan pena las familias de las víctimas, por su lucha encomiable y porque están sufriendo, pero la sentencia está bien fundamentada", zanjó.

Uno de los abogados de las familias de las víctimas, el lucense Gerardo Pardo de Vera, apuntado a Europa Press que "lo más seguro es que recurran" la sentencia por el doble crimen. Pardo de Vera explicó que esto "entraba dentro de lo posible" y que ahora "están valorando y analizando las posibilidades de recurso".

Más explícita fue la abogada de Madrid que llevó la voz cantante en la acusación, Carmen Balfagón, quien anunció en declaraciones a la agencia Efe que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que absuelve al único procesado en casación ante el Tribunal Supremo. "La vamos a recurrir. Vamos a agotar todas las instancias a nuestro alcance", afirmó.

"Qué podemos decir. Que el tiempo, nuevamente, ha matado a Esteban y a Elena. Otra vez. Si este juicio se hubiese celebrado en su momento y se hubiese hecho una instrucción adecuada, no estaríamos en la situación que estamos", añadió Balfagón.

En todo caso, "menos mal que hemos tenido juicio", dijo la letrada, porque después de una instrucción que se prolongó durante casi treinta años, pudo haberse dado la situación de que el procesado ni siquiera llegase a sentarse en el banquillo de los acusados.

"La familia está bien", dijo la letrada, y sabe que el criterio de "su abogada es recurrir esta sentencia". En cuanto al contenido del fallo, dijo que "llama la atención" que "la Audiencia reconozca que todas las fuerzas policiales coinciden en señalar a un mismo autor".