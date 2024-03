Alientos que recuperan vidas

La casualidad quiso el pasado miércoles que un agente de la Policía Local de Lugo —que se encontraba fuera de servicio— se cruzara en su camino con un septuagenario que había sufrido una parada cardiorespiratoria. Sin pensarlo ni un segundo, José Ramón Candal se acercó al anciano y comenzó a realizarle las maniobras de reanimación pulmonar, hasta que consiguió que el hombre recuperase el pulso. "Saín da casa para recoller o coche nun taller de lavado, pero era cedo e decidín modificar o recorrido para facer tempo ata que abriran. Cando ía pola Rúa Ourense, na confluencia coa Rúa Tui, vin un turismo mal estacionado sobre unha acera, coa porta do conductor aberta. Acerqueime e xa vin a un home no chan inconsciente e coa cara ensangrentada, xa que se golpeou ao caer", explica.

El anciano yacía en el suelo rodeado de varios viandantes que pedían ayuda, por lo que el agente se hizo cargo de la situación y comenzó a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). "Puxen a miña orella na súa boca e comprobei que non respiraba, así que iniciei as masaxes, mentres que a conductora do coche informaba da situación ao 061. Nese momento non fun moi consciente do tempo que pasaba, pero creo que estiven catro ou cinco minutos intentando reanimalo, ata que empezou a respirar, aínda que con moita dificultade".

Mientras José Ramón Candal reanimaba al anciano, dos patrullas de la Unidad Territorial de Policía de Barrio llegaron al lugar y acordonaron la zona para facilitar la actuación del 061. Los profesionales sanitarios continuaron con las maniobras RCP y utilizaron un desfibrilador para reanimar al lesionado, que una vez estabilizado fue trasladado a un centro médico en una ambulancia medicalizada. El personal sanitario explicó que el hombre, de 74 años de edad, había sufrido una "parada cardiorespiratoria con fibrilación ventricular" y que posiblemente se mantuvo con vida hasta que llegó la ambulancia gracias a la rápida intervención del agente. "Foi unha situación moi complicada e ao principio pensei que non conseguía reanimalo, pero cando vin que respiraba", comenta José Ramón Candal, "sentín unha emoción moi grande. Cando chegaron os sanitarios eu estaba agotado. Pode parecer que catro ou cinco minutos non son moito tempo, pero facer a RCP é moi cansado. Obviamente, o esforzo mereceu a pena".

La intervención de este agente fue comentada de inmediato en el cuerpo y muchos de sus compañeros se pusieron en contacto con él para felicitarle, al igual que la familia del anciano, que lo llamó para agradecerle su hazaña. Sin embargo, a pesar de haberse comportado como un héroe, José Ramón Candal habla con humildad de una actuación que le salvó la vida a una persona. "É moi gratificante recibir as felicitacións dos compañeiros e da familia o home, xa que a nivel profesional é un orgullo, pero é moito máis satisfactorio a nivel persoal; saber que fixeches algo que foi tan importante para alguén. Creo que fixen o que faría calquera persoa que tivese algún tipo de coñecemento en reanimación pulmonar", concluye.

El agente José Ramón Candal hizo recientemente un curso de primeros auxilios, sin imaginar entonces que tendría que aplicar tan pronto todo lo que aprendió. "Fixen o curso fai tres semanas. Xa tiña algunhas nocións porque fixera outro hai anos, pero resultoume moi útil volver a formarme", apunta. Estos cursos formativos, organizados durante los meses de febrero y marzo del presente año, son realizados por todos los miembros de la plantilla de la Policía Local de Lugo. Los agentes reciben nociones sobre uso de desfibrilador y auxilio en paradas o atragantamientos, entre otros.