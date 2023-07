"En algunos países se plantean sacrificios de vacas sin ningún tipo de criterio científico"

Juan Pascual es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, divulgador en redes sociales y conferenciante. Además, ha desempeñado diferentes cargos en empresas dedicadas a la sanidad animal. Este martes, a las 11.00 horas, presenta en la librería La Voz de la Verdad su nuevo libro Razones para ser omnívoro: por tu salud y la del planeta, un ensayo en el que aborda cuestiones de estricta actualidad sobre la dieta vegana, el animalismo y sus consecuencias en la sociedad.

¿Qué objetivo se fijó al empezar a escribir esta obra?

Las motivaciones han sido varias. Quizás, la más importante es la cantidad de desinformación y de titulares tendenciosos que desacreditan y denigran el uso de animales, ya sea en la ganadería, en la experimentación clínica o, en los casos más extremos, la propia tenencia de mascotas. Esa desinformación, que incluso ha llegado a permear en la política y en la educación, por ejemplo, el alcalde de Nueva York ha impuesto menús veganos en las escuelas públicas cada viernes, o en Edimburgo, donde los hospitales y las residencias de titularidad pública tienen prohibida la carne los lunes. Hechos de este tipo me llevaron a decir: hay que proponer la otra versión. Dar una oportunidad de formación a aquellas personas interesadas o que tienen dudas, pero con la ciencia en la mano.

En un momento en el que se recomienda una serie de hábitos y en torno al consumo de carnes y derivados por razones sanitarias o medioambientales, ¿piensa que esto es realmente necesario?

La dieta tiene que ser variada. Yo alerto sobre posiciones extremas, y no solo yo, sino más de doce organizaciones médicas y dietéticas de prestigio, entre las que se encuentran sociedades pediátricas italianas, alemanas o francesas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia alertó de los peligros que presentan las dietas que excluyen productos animales porque están encontrando, sobre todo en mujeres gestantes, adolescentes y niños, graves problemas de salud relacionados con la ausencia de nutrientes esenciales para el desarrollo humano. Hay ciertas proteínas que son difíciles de obtener y absorber por medio de vegetales, especialmente en edades de mayor crecimiento. En cuanto al medio ambiente, la ganadería, como cualquier otra actividad económica, tiene su impacto, pero es un impacto menor y que, además, nos da de comer. El problema de las emisiones es evidente, pero empezó hace más de doscientos años, con la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles. Antes ya había animales, tanto de granja como silvestres. Hay que poner todo en su justa medida. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao) publicaba el último dato sobre emisiones de procedencia animal. Estamos hablando de un 11%. A cambio, estos nos proporcionan muchos beneficios que contemplo en el texto.

¿Considera que se ha avanzado positivamente con la regulación de la ganadería intensiva, por ejemplo, en limitaciones de tamaño?

Lo cierto es que la legislación europea, que es de la que se nutre la española, es muy estricta. No quiero entrar a juzgar si es buena o mala, lo importante es que la política, sea la que sea, actúe en base a criterios científicos. Por ejemplo, del bienestar animal opina todo el mundo, sin embargo, también es una ciencia, con sus expertos, por lo que no todas las opiniones deben valer lo mismo. Hago un llamamiento a que cuando se adapten o modifiquen las legislaciones sea siempre de la mano de personas que conozcan en profundidad la materia porque, de lo contrario, caemos en populismos que no siempre van a ser lo mejor para nosotros ni para los animales.

Galicia es una de las regiones donde el sector primario tiene más peso en su economía, a la vez que afronta un claro problema de despoblación rural. ¿Como ve el futuro de la ganadería y la agricultura?

Lo veo con preocupación, por un tema demográfico y por un tema político. En España la población que se dedica al campo, ya sea agrícola o ganadera, debe de estar por debajo del 2% y la media europea está ahí también. Hay muy poca gente y sus opiniones cuentan menos porque también son menos votos. Además, se toman decisiones sin base científica. El gobierno de Irlanda, por ejemplo, se está planteando el sacrificio de 200.000 vacas por cuestiones climáticas, sin ningún tipo de consideración científica. Es porque la población rural en Irlanda es pequeña y cuenta poco en comparación con la urbana. Me preocupa esa deriva que veo políticamente, y de manera transversal, en muchos países. El campo necesita de apoyo y prestigio. Ser mejor valorado porque es una pieza fundamental en nuestras vidas, en lo que hacemos todos los días tres o cuatro veces, que es comer.