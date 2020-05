"Echo la vista atrás y me parece ver un tsunami desde China y por encima de todo el mapa", dice Ana Hernández, la enfermera supervisora de la planta de Infecciosas del Hula, ahora la planta Covid- 19, cuando se acuerda de su inicial preocupación por lo que pasaba en Wuhan. Ya entonces empezó a hacer pruebas con el personal sobre colocación de Epis y uso del material y cuando llegó el momento de tener los primeros ingresados formó a todo el personal que tuvo que entrar en alguna de las habitaciones que albergaban pacientes con Covid-19, con la intención de que ellos a su vez pudiesen formar a otros.

"Más que miedo al contagio lo que hay es miedo a lo desconocido. Algunos de ellos lloraron la primera vez que tuvieron que entrar a la habitación de un paciente. Al salir les preguntaba: ‘¿a que ahora estás mejor?’ ‘¿a que no tienes miedo?’ y decían que no. Era porque era la primera vez", justifica.

" A veces pensaba que si me quedaba en la planta encerrada con los pacientes estaría mejor"

Pese a su familiaridad y la del equipo con otras enfermedades infecciosas, reconoce que hubo momentos muy duros. Las noticias dolorosísimas de lo que estaba pasando en Madrid y las dos semanas que duró el pico en Lugo, con muchísimo trabajo y la planta a tope lo fueron. "Un día llamé a mi marido para decirle que le quería mucho por lo que pudiera pasar. En la planta estaba bien, pero lo que veía fuera... A veces pensaba que si me quedaba encerrada en la planta con los pacientes estaría mejor", dice.

Los nervios del personal, el trajín incesante, el goteo constante de pacientes, el empeoramiento de algunos...Cree que todos fueron factores para hacer durante un tiempo "una planta desconocida". "Nosotros no somos así, ponemos música, tenemos buen humor, nos animamos unos a otros...", explica. Pasó esa temporada más gris y volvieron a su ser natural. Están las redes llenas de vídeos del personal cantanto el cumpleaños feliz a algún paciente o despidiendo a otra que se va de alta.

De esta crisis dice que ha aprendido la inmensa importancia de "mantener la calma". "Hay que mantener la calma con los compañeros, con los pacientes y con los familiares. Con tranquilidad les ayudas muchísimo y los profesionales estamos para eso, para ayudar. Supongo que tendremos que volver a hacerlo", dice, en referencia a una segunda onda.

Sigue yendo a ver a sus padres desde la calle o la puerta, sin entrar ni abrazarles. "Me muero de ganas de hacerlo, pero no me arriesgo a contagiarles", apunta.