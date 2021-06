Algunos héroes llevan mochila

Ventanas abiertas en pleno invierno, mascarillas todo el tiempo, rutas para moverse por los centros, clases por videoconferencia, horarios de tarde, grupos aislados de juego en los patios, bajas de profesores, cribados, aulas cerradas... Las circunstancias que han soportado los alumnos este curso y su capacidad para sobreponerse a todas las dificultades minimizando los daños han convertido a los estudiantes lucenses en auténticos héroes sin capa.

Ayer finalizaba el curso escolar y muchos centros aprovecharon para hacer balance y felicitar a sus alumnos. Es el caso del colegio La Milagrosa, en el que los niños fueron recibidos a la salida de clases por sus padres y profesores y condecorados con medallas que acreditan su ejemplaridad.

A este reconocimiento público y general quiso sumarse el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, que asistió al acto de cierre de curso en el Ceip Anexa para agradecer "a entrega dos equipos directivos e do profesorado, o exemplar comportamento do alumnado, e a implicación das familias". El fruto de esfuerzo conjunto, afirmó, "fixo posible que os centros educativos fosen lugares seguros fronte á covid, o que nos permitiu manter os máximos estándares de calidade do ensino e, o máis importante, garantir unha presencialidade case total nas aulas galegas".

Padres y profesores de la Milagrosa recibieron a los alumnos entre aplausos y les impusieron unas medallas simbólicas

Arias destacó, en este sentido, "o traballo impecable realizado nos centros educativos para lograr a máxima presencialidade e seguridade nun curso excepcional e inédito marcado pola pandemia". Asimismo, adelantó que "a Xunta traballa nun protocolo de transición para o vindeiro curso que nos permita seguir avanzando cara á normalidade en liña co resto da sociedade".

También otros centros educativos celebraron graduaciones y fiestas, si bien en la mayoría de los casos fue sin la presencia de padres y familiares, por razones sanitarias.

Es el caso de la entrega de los diplomas a los graduados de la 17ª promoción de los ciclos de Realización y Producción del Centro de Formación del Servicio de Audiovisuales de la Diputación, que estuvo presidido por el presidente provincial, José Tomé. Un total de 23 alumnos y alumnas pusieron fin su formación con este acto.