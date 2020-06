Algunos efectos 'beneficiosos' del Covid-19

Una pandemia como la del Covid-19 tiene efectos devastadores en la sociedad a muchísimos niveles, desde el sanitario hasta el económico. Al primero, que es en el que se manifiestan las consecuencias de forma más temprana y evidente, lo somete a un test de resistencia que deja en evidencia sus debilidades. Pero, por increíble que parezca, también tiene efectos positivos, fruto del cambio de hábitos, del aprendizaje que trae consigo y de la puesta en marcha medidas resolutivas que, en otro momento, tardarían mucho más en implantarse. Estas son algunas de las consecuencias beneficiosas que los profesionales de la sanidad creen que se materializarán en los próximos meses.

Menor transmisión de la gripe en la próxima campaña...

El distanciamiento social, las medidas de higiene más estrictas y el uso de mascarillas se implantan por el Covid-19 pero ayudan a contener la acción de otros virus y bacterias. Aunque hay especialistas haciendo otras previsiones —como infectólogos británicos llamando la atención sobre que el confinamiento reduce el contagio del VIH— muy probablemente lo notaremos de forma clara con la campaña de la gripe. "Todas las medidas que la gente tome para protegerse del coronavirus servirán también para protegerse de la gripe", reconoce el jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano.

Ahora, en cualquier momento, cuando se accede a un centro de salud u hospital hay que hacerlo con mascarilla, con mucha más razón si se tiene patología respiratoria. "En realidad, eso ya había que hacerlo en temporada de gripe. Una persona que tose y estornuda y que va a Urgencias o a la consulta de su médico de Familia ya tenía que ponerse una mascarilla. Quizás ahora se consiga", señala Rafael Monte, director asistencial del área sanitaria.

...Y de otras infecciones, también nosocomiales

Las infecciones nosocomiales — las que se producen dentro de un hospital y que suponen un catálogo amplísimo, desde las que pueden darse en una prótesis hasta el mero contagio del catarro de un compañero de habitación— también pueden reducirse al reforzar la higiene y las medidas preventivas. Influirá tanto la aún mayor concienciación del personal y el mejor acceso a equipos de protección, como el establecimiento de circuitos claros para pacientes con patología infecciosa. El hecho de que alguien que vaya a Urgencias con estornudos y tos no entre por la misma puerta ni comparta espacios con alguien que no tiene esos síntomas es clave.

Incremento de la tasa de vacunación de la gripe...

Año tras año se intenta y año se logra solo un modesto avance. Aumentar la tasa de vacunación de la gripe entre la población diana, no es fácil. Ocurre muy despacio. Por regla general, entre los mayores de 65 años, por ejemplo, colectivo de riesgo, ronda el 60% en Galicia. Lugo es una provincia que suele presentar una tasa por encima de la media gallega pero sigue teniendo techo para aumentarla y se espera que, finalmente, ocurra este año. "La preocupación y el miedo por el contagio con el Covid-19 seguramente contribuya a aumentar la tasa de vacunación entre la población general y también entre el personal sanitario", explica Pérez de Llano.

Y también de la del neumococo entre mayores de 65

"No solo se incrementará la de la gripe, sino también la del neumococo. Es una vacuna que se administra a niños y también a mayores de 65 años en una sola dosis", señala el médico de Familia Lorenzo Armenteros. Recuerda que será muy importante haber recibido esas vacunas si se desarrolla una enfermedad respiratoria. "Será un factor discriminatorio de infecciones por Covid. Si llega un paciente a Urgencias con una neumonía y se ha vacunado del neumococo es muy probable, por tanto, que sea vírica y no bacteriana y que se trate de un paciente con Covid. Lo mismo con la gripe, aunque la eficacia de la vacuna varíe, si el paciente tiene síntomas y se ha vacunado será más probable que sea Covid y no gripe", explica.

Más y mejor telemedicina y desarrollo de aplicaciones

En Primaria la mayoría de consultas son ahora telefónicas y lo seguirán siendo. Lo mismo ocurre con las especialidades del hospital, donde muchas de las consultas se seguirán haciendo a distancia. Para un examen físico un paciente tiene que ir al centro, para recibir los resultados de un análisis, no. Esas medidas se consolidarán, pero no solo esas, se ampliarán. Los especialistas prevén un aumento de aplicaciones sanitarias, nuevos usos para las plataformas existentes y más versatilidad de la teleconsulta, con la inclusión regular de vídeo, por ejemplo.

Mayor autogestión de la enfermedad y autocuidado

El seguimiento a distancia implicará, necesariamente, mayor autogestión de la enfermedad y del cuidado. El llamado empoderamiento del paciente y la promoción de los considerados pacientes expertos es algo sobre lo que se lleva trabajando mucho tiempo. Ahora, y relacionado con el punto anterior, se verán nuevas acciones. Por ejemplo, con la ampliación del uso de plataforma Telea —utilizada en Lugo inicialmente para el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca en un programa considerado puntero y exitoso y, durante la pandemia, para el control de los pacientes con Covid-19, considerados de riesgo por su edad y patología, y aislados en sus domicilios— se podría hacer que muchos enfermos crónicos introdujeran datos claves.

El doctor Armenteros ve posible que a muchos se les acabe proporcionando los dispositivos que precisen, como un pulsioxímetro para medir la saturación y una prescripción de cuántas veces al día y a qué hora deben introducir los datos. Puntualiza que así el control a distancia se hace en función de mediciones objetivas no de meras descripciones del paciente sobre cómo se encuentra ese día. La plataforma crea alertas cuando los valores se mueven de determinados parámetros.