Algunas familias gallegas se ofrecen para acoger a niños de Ucrania

La ONG Kids Ucrania -que trae en verano a niños de orfanatos de ese país a campamentos organizados en España- recibió llamadas de varias familias de Galicia y también de otras comunidades para acoger a algunos de estos menores, de forma temporal, tras el estallido de la guerra en Ucrania. La situación bélica del país propiciará un aumento del número de menores que queden huérfanos y en desamparo en ese país, lo que empeorará las condiciones de vida en los centro donde, ya antes del conflicto, muchos niños viven hacinados en orfanatos e internados dado que varias de estas instituciones tuvieron que ser cerradas.

Un grupo de dieciocho menores huérfanos de la ciudad de Lviv, con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años, asistieron el pasado mes de agosto a un campamento, organizado por Kids Ucrania en el albergue Rectoral de Romeán, en pleno Camino de Santiago, en Lugo, con el fin de ofrecerles a estos chicos la posibilidad de conocer una nueva cultura y también de mejorar su alimentación y sus cuidados durante las vacaciones.

"Estamos en contacto con la ONG y con ellos y expectantes por lo que pueda pasar. De momento, parece que están bien pero otra cosa no se puede hacer porque tampoco hay vuelos desde Ucrania. Hubo gente que se ofreció para acogerlos pero, por ahora, no se puede hacer nada", comenta Fátima Melo, gerente del albergue. La gestión de estos posibles acogimientos, de darse el caso, correría a cargo de la ONG Kids Ucrania pero, por el momento, solo hay buenas intenciones por parte de las familias que se ofrecieron a dar cobijo a estos menores, procedentes de orfanatos.

Lo que sí está claro es que este año no se repetirá el campamento de la ONG en Romeán, no solo por la situación derivada de la guerra sino también porque la gerencia del establecimiento afirma que decidió no repetir la experiencia este verano.