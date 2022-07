"En algunas categorías es difícil cubrir las vacaciones. Es uno de los peores veranos"

COMIENZA UN VERANO complicado para la gestión sanitaria en Galicia, con profesionales exhaustos que demandan mejoras y listas de espera que se resienten de la pandemia.

¿Este es el peor verano en lo que se refiere a recursos humanos?

Este es de los peores debido a la dificultad que tenemos en determinadas categorías para cubrir todas las vacaciones. También porque venimos de dos años de pandemia con una incorporación importante de profesionales, con lo que la masa de profesionales que tienen derecho al disfrute de sus vacaciones es mayor.

Familia es la categoría más difícil de cubrir.

Fundamentalmente, médicos de Familia de Atención Primaria. También para dar cobertura a Urgencias, Hado... Pediatría viene siendo difícil de cubrir no ahora sino en los últimos años. También tenemos problemas de cobertura con todo el personal de Enfermería.

¿Qué pasa en A Mariña y nominalmente en Viveiro? ¿Por qué un centro de salud en un municipio de más de 15.000 habitantes lo tiene tan complicado para cubrir vacantes?

Si supiéramos la causa exacta la atacaríamos. Creo que es multifactorial. Es un servicio grande y complejo. Es cierto que, por circunstancias puntuales, tenemos sin cubrir la jefatura de servicio y eso contribuye a que esté un poco descabezado. Estamos en trámites para cubrirla. Además, esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Si tengo dos plazas sin cubrir, los ocho que hay están más sobrecargados. Y, por tanto, están más cansados y, al estarlo, sí cubrimos todas las necesidades asistenciales pero no con la misma holgura que podríamos hacer en un centro con todas las plazas cubiertas...

¿Y se crea fama de ser un sitio con mucha demanda, cansado?

Exactamente. Todo eso se retroalimenta y acaba por no ser un centro muy atractivo para los profesionales. Se tomaron ya medidas para poder ajustar la demanda no prevista, que es la mayor carga que tienen los profesionales del centro de salud de Viveiro, como implantar el Xide, el programa de gestión de la demanda, para intentar reconducirla. Esperemos que vaya haciendo efecto.

¿Al margen de ese centro de salud, cuáles son los que más sufren las carencias de personal?

Tenemos dificultades en centros unitarios con bajas de larga duración que no somos capaces de cubrir todos los días, como Ourol, donde estamos haciendo un esfuerzo enorme para tener una cobertura lo más continuada posible, pero a veces es difícil que sea con el mismo profesional. También tenemos problemas puntuales en centros grandes, donde hay bajas de larga duración, ausencias o vacantes que se fueron generando por jubilación en este último año y que no somos capaces de cubrir en verano. Es cierto que los centros grandes se regulan y se cubren las vacaciones entre los propios profesionales porque no estamos en condiciones de poder tener sustituciones como ocurría hace años.

¿Qué centros?

Los urbanos. Los centros de las villas más importantes, como Vilalba, Sarria, Burela, Ribadeo... Utilizamos, en verano y en algunos casos a lo largo del año, medidas como la intersustitución o la prolongación de jornada. Es un esfuerzo enorme el que están haciendo los profesionales de Primaria y lo único que podemos hacer es agradecérselo.

El Sergas convocó un concurso de méritos para plazas de difícil cobertura en la provincia, abriendo ese proceso a los residentes de Familia. Pero lo más previsible es que se cubran con interinos, que serán también los que tengan más puntuación. ¿Qué se puede hacer para convencer a los residentes de Familia de que se queden en la provincia?

Sobre el concurso, en nuestra área son 15 plazas y sabemos que están admitidas sobre 45 personas, con lo cual tenemos un promedio de 3 por plaza. Inicialmente estaba previsto que se resolviese en junio, pero por una cuestión de plazos hasta agosto no va a estar listo. No nos parece normal en medio de las vacaciones de verano hacer un ajuste de este tipo, por lo que se resolverá en septiembre. ¿Qué podemos hacer para que los residentes se queden? Capacidad de promoción y desarrollo profesional en el área y, por encima de todo, seguridad en el contrato. O bien estos contratos de méritos que te dan la plaza en propiedad o si no interinidades. Lo fundamental es ofrecer continuidad en el tiempo, capacidad de desarrollo profesional e intentar ajustarnos al máximo, algo que ya hicimos este verano, a las necesidades o apetencias de cada uno personalmente.

¿Negociaron con los médicos que acabaron la residencia uno a uno?

Sí. Tuvimos en cuenta tanto lo que querían ellos como nuestras necesidades. Las nuestras están muy marcadas en algunas zonas, que a veces no coinciden con las zonas en las que quieren trabajar ellos. Lo que hicimos fue, por decirlo así, un paquete donde poníamos algo de la zona en la que tenemos más necesidad y también fuera de esa zona. Combinando la zona centro con A Mariña, que es donde tenemos más necesidades; atención continuada en los PAC con atención ordinaria, o incluso atención en Urgencias del hospital con guardias en el PAC.

¿Volveremos a ver los tiempos en los que la cita para el médico de Familia se dé en las 24 horas siguientes?

El 92% de los cupos de nuestra área tienen hueco antes de dos días y, si nos vamos a dos días, el 97%. Es el más alto del Sergas.

Según los datos de las listas de espera, el principal problema de los hospitales de la provincia está en las consultas, no en las cirugías. En el caso del Hula resulta llamativo el caso de Rehabilitación. ¿Tiene sentido que casi mil pacientes esperen más de seis meses por una consulta de la que se supone que depende su recuperación tras una lesión u operación?

El servicio de Rehabilitación lleva todo el año con la plantilla incompleta porque hay profesionales de baja, maternal y por enfermedad. Dos rehabilitadores no estuvieron trabajando este año y no hay médicos rehabilitadores en el mercado que podamos contratar. Ese es el motivo por el que tiene esos pacientes en espera. No puede hacer toda la actividad que venía haciendo en años anteriores. Nosotros tenemos priorizada esa demanda. Los procesos que no pueden esperar y precisan rehabilitación inmediata o próxima los tenemos ajustados, bien porque están ingresados y los tenemos detectados y se prioriza tanto la consulta y la fisioterapia que pueda necesitar o bien gracias a un mecanismo que es el Hermes, que permite, desde Primaria, detectar lo que no puede esperar y priorizarlo. Estamos trabajando con el servicio, buscando fórmulas para intentar disminuir esas demoras en las consultas.

Según esos mismos datos, en Burela los pacientes esperan de media más de 200 días para ver a un traumatólogo y casi 600 llevaban más de un año aguardando por la cita. Esa es una de las especialidades para las que se plantean esos contratos de seis meses con cobertura de un mes en los comarcales. ¿Solucionarán una lista de espera de esas dimensiones?

No, pero ayudan. El problema de la demanda asistencial que tenemos en determinadas especialidades es complejo y no se consigue poniendo un profesional más. Probablemente se consiga trabajando de otra forma. La situación de la lista de espera del hospital de A Mariña es preocupante, sobre todo la de consultas. Primero, porque es un hospital con una estructura que permite una determinada carga asistencial y que, en algún momento de los últimos años, se vio afectado porque tuvo que dedicar muchos recursos a la pandemia. De esos pacientes de los que me habla que llevan esperando un año, la mayoría de ellos han sido vistos antes del 30 de junio. Estamos haciendo un plan especial que intentaremos mantener todo el verano. Se aumentó un traumatólogo más en el hospital de Burela para ayudar con actividad quirúrgica y consultas. Además, hay traumatólogos del Hula que están yendo a Burela para ayudar con estas consultas y a la vuelta de verano seguiremos trabajando para intentar disminiur esa demora, que es la más alta que tenemos y es la que está lastrando la lista de espera del hospital mariñano. Intentaremos revertir esta situación en lo que queda de año.

¿Son los contratos con obligatoriedad de dar cobertura a los hospitales comarcales la solución para que esos centros cuenten con el personal que precisan?

Es una medida más, posiblemente no sea la definitiva ni la ideal. Lo que tenemos que conseguir es hacer las plazas de los hospitales comarcales más atractivas. Por ejemplo, el hecho de estar trabajando en Burela y Monforte ahora mismo supone tres veces más que en Lugo para la carrera profesional y para acceder a una oposición. Si estás cuatro meses trabajando en Burela en una plaza definida por el Sergas como de difícil cobertura, que son las de Medicina Interna, Traumatología y Radiología, te van a puntuar como si estuvieras un año en Lugo. Este verano teníamos un problema puntual y grave con especialidades troncales, fundamentales para un hospital como es la Medicina Interna, en alguno de estos centros. En la reunión que tuvo el Sergas con los jefes de servicio se definió que los principales problemas estaban en el hospital de O Barco, y se decidió que se podía contratar a los residentes que acabaran ese año y quisieran quedarse. Así, el servicio base tendría uno o dos efectivos más, dependiendo del hospital, y a cambio tendría que cubrir un mes de actividad en O Barco. De esta manera se cubren las necesidades de este verano hasta que con la Ope las plazas salgan a concurso. Esperemos que se cubran.

¿Qué se hizo en Lugo?

Contratamos a dos internistas. Se dieron unas circunstancias particulares ya que, por bajas y por las propias vacaciones de verano, la situación del servicio de Medicina Interna de Burela quedaba muy comprometida. Se nos permitió contratar a un internista en Burela, que sustituyó a otra que se fue a Ferrol. El servicio quedó allí en la misma situación, por tanto. Aparte, se contrató a una internista en Lugo. Esta profesional está en el servicio de Lugo y va a dar apoyo un mes a O Barco. Además, si es necesario para mantener la actividad ordinaria en Burela, como ya hicieron en otras ocasiones, profesionales del servicio de Lugo echarían una mano allí. Los profesionales del área están haciendo un gran esfuerzo para responder a toda la demanda.

Covid: "Llevamos un mes de incremento de casos activos"

¿Cuál es su expectativa del covid este verano?

El número de casos activos que tenemos en la calle está creciendo. Habíamos bajado de los mil hasta los 800, ahora estamos en cerca de 1.500. Llevamos un mes de incremento. Hay un incremento continuo de pacientes hospitalizados. No sabemos si va a hacer un pico y bajar como en otras ocasiones o mantener esta actividad. La capacidad de transmisión es alta. Crece cuando hay mayor actividad social y estamos en una época en la que hay mucha. La gente tiene ganas de salir, lógicamente. Es muy difícil predecir cómo va a ser el verano. Sabemos que vamos a tener una situación basal, pero no si va a ser más baja, como la que teníamos hace un mes, que nos gustaría que fuera así, o más alta como la actual.

Varios jefes de servicio creen que el Hula es ahora un hospital atractivo. Les costaba atraer personal al Xeral, pero no al Hula. ¿Cómo se puede extender esa imagen al resto de centros del área?

En muchas especialidades es un hospital muy atractivo, en general lo es todo el hospital. No solo se incorporaron a la cartera servicios que no había sino que especialidades que ya estaban antes aumentaron de forma importante la complejidad de lo que asumen. También hubo un cambio generacional importante. Hay servicios que también mantienen actividad en hospitales comarcales. Tenemos ejemplos, como Oncología, que está haciendo una actividad asistencial e investigadora destacada y tiene una estructura en la que está prestando servicio en los hospitales comarcales. Lo están haciendo de forma continuada desde los últimos años y está añadiendo un valor enorme a la actividad que hacemos tanto en Burela como en Monforte. El servicio de Cardiología es otro que ha crecido de manera sustancial y está trabajando con el hospital de Monforte, dando soporte con cardiólogos y con la forma de trabajar en el Hula. Queremos extenderlo también a Burela. Creo que esa es la dinámica que tenemos que seguir. Si somos capaces de que servicios tanto de Monforte como de Burela tengan una integración funcional importante con los servicios del Hula podemos hacerlos más atractivos para los profesionales.