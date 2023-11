Algunas de las asignaturas de 1º y 2º de Agrícolas y Forestais se ofrecerán online

Cada día que pasa las noticias sobre la oferta educativa del Campus Terra son más preocupantes. Al hecho de que vaya a perder tres grados (Paisaxe, Enxeñaría Civil y Procesos Químicos Industriais) y que otros dos, Agrícolas y Forestais, se compartan con la Universidade de Vigo, se suma que en el caso de estas dos últimas titulaciones algunas de las asignaturas de los dos primeros cursos se impartirán online y las demás de forma presencial. Esta inquietante novedad, que aún no tiene fecha para su aplicación, se dio a conocer este jueves durante la reunión que mantuvo el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, con la directora de la Escola Politécnica Superior (EPS) de Enxeñaría de Lugo, Rosa Romero, y el subdirector de calidad de este centro, Carlos Núñez.

Esta fue una sorpresa para la delegación lucense, que la información que había recibido hasta ahora apuntaba a que los grados interuniversitarios de Agrícolas y Forestais que compaginarían con los campus de Ourense y de Pontevedra, respectivamente, de la Universidade de Vigo se impartirían en 1º y 2º en cada centro y después los alumnos decidirían si se quedaban o se marchaban para completar la titulación.

"Non ten sentido. Non ten nin pés nin cabeza. É esperpético. É un despropósito", afirmaba la directora de la EPS, Rosa Romero, que advertía que con este revés "a escola queda moi tocada e indefensa", porque ve "en perigo" en el futuro dos terceras partes de sus alumnos, y el Campus Terra ve mermadas dos titulaciones que han contribuido "a súa especialización e a súa excelencia".

La Politécnica Superior cuenta actualmente con 662 alumnos, de los que 486 cursan los cuatro grados que se ven afectados. Los demás están matriculados en Robótica, titulación que se libra de esta reestructuración.

Ese recorte "non afectará a corto e medio prazo" a los profesores que son funcionarios o que tienen largos compromisos laborales, según aclaró la directora, pero sí a las renovaciones de contratos y convocatoria de nuevas plazas.

La EPS tiene 662 alumnos, de los que 486 cursan sus cuatro grados afectados, Paisaxe, Civil, Agrícolas y Forestais

Considera además que una provincia potencialmente agroalimentaria como Lugo también se resentirá. "Os agricultores fixeron a modernización do campo galego co asesoramento dos técnicos desta Escola", apostilló.

Rosa Romero aseguró que el secretario xeral de Universidades le explicó que la supresión de los tres grados y la impartición de clases online y presenciales en los dos primeros cursos fue "un acordo" entre universidades. La directora de la EPS recordó que en la reunión que mantuvieron el mes pasado el rector y la vicerrectora de Titulaciones de la USC con la directiva del centro les aseguró que "non ían cruzar a liña vermella de que houbese un grupo único do título, en vez dun por centro", lo que propicia esas clases telemáticas, que a su juicio propician que haya "alumnos de primeira e de segunda".

Rosa Romero, que explicó que no se aclaró cómo se hará con las abundantes clases prácticas que tienen, dijo que ofertando este tipo de títulos "é moi difícil atraer a alumnos". Las razones esgrimidas para esta reestructuración desde la USC es que los grados no alcanzan los 45 alumnos mínimos de nuevo ingreso en 1º y hay duplicidad con otros campus, como establece un decreto de la Xunta de 2011. Además, "non contribúe" al compromiso de incrementar un 10% su alumnado para mantener su proyecto de especialización, lo que le reporta una financiación de cuatro millones de euros.

Romero, que anunció que convocará para la próxima semana a la junta del centro para explicarle lo tratado ayer, ve difícil que la escuela redacte la preceptiva propuesta de cómo deberían ser los títulos resultantes de Agrícolas y Forestais.

Tomé advierte a la USC que la Diputación podría reducir su colaboración

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, advertía este jueves a la USC que "se continúa adiante con decisións adoptadas de forma unilateral" el organismo provincial "valorará seguir mantendo o seu nivel de colaboración", que recordó que supera el millón de euros al año.

"Rexeitamos que se utilice como xustificación para suprimir graos o número de matrículas, pois, nun ámbito como a educación, hai que priorizar a rendibilidade social", aseguraba José Tomé, que añadía que "ante o grave problema de despoboamento que sufrimos, a fórmula non pode ser recortar ou afastar as ensinanzas, senón todo o contrario, amplialas e achegalas".

José Tomé, que insta a la Xunta y la USC a que "revisen" los criterios aplicados para este recorte, "defende e reivindica a permanencia dos graos na súa configuración actual", entre otras razones, porque están ligados "ao tecido social e económico da provincia de Lugo, que, sendo eminentemente rural, ten no sector agrogandeiro e forestal un factor imprescindible para seguir avanzando, e por elo debe contar coa formación e a investigación universitarias no propio territorio".

Tomé comparte el malestar de la comunidad educativa, como también la alcaldesa Lara Méndez, que destacó que es "especialmente preocupante" porque son grados que son "a esencia deste campus e que contribúen á súa excelencia". Además hizo hincapié en la trascedencia para Lugo por su "vinculación directa co desenvolvemento e a diversificación industrial".