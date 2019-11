Alfredo García: "Si no hay servicios ni empleo, no hay solución a la despoblación"

Este congreso será el penúltimo acto oficial de Alfredo García como presidente de la Fegamp, pues el viernes dejará el cargo. El que es desde hace 20 años alcalde de O Barco de Valdeorras considera que "el territorio es el gran polígono industrial de Galicia".

¿Qué medidas considera que son imprescindibles?

Milagros no hay, pero sí medidas que se pueden adoptar. Hay que mirar hacia el territorio. Es posible volver al campo, pero primero se necesita ayuda y segundo se necesita la gestión del territorio. El problema de Galicia es el minifundismo. Las administraciones públicas deben articular medidas para que los terrenos desocupados, mediante tal vez un alquiler, se puedan poner a disposición de emprendedores que quieran montar una explotación agroganadera o una industria. Si llega una empresa que precisa 100.000 metros cuadrados para instalarse, el Concello modifica el plan de urbanismo para que pueda hacerlo, ¿por qué en el campo no se dan facilidades? Hay muchas propuestas si motivas a la gente y le das facilidades. Otro problema es la mala financiación de los ayuntamientos pequeños, que no pueden prestar servicios adecuados.

¿Usted vive de cerca el problema de la sangría demográfica, en la comarca de Valdeorras?

Sí. La comarca de Valdeorras está perdiendo población y además se está concentrando en la capital, O Barco. Los jóvenes con hijos quieren tener cerca servicios para ellos, colegios, escuelas deportivas, escuela de música, conservatorio... y las personas mayores quieren estar al lado del hospital o del centro de salud.

Se dirigen las miradas hacia el campo, pero da la impresión de que se hace sin saber cómo.

Es inviable que las aldeas se vuelvan a llenar de gente, pero sí que se queden en las capitales de comarca. Las administraciones deben dotar a las capitales de comarca de servicios para que la gente se quede en el interior y no se marche a los municipios costeros. Si no hay servicios ni empleo,

no hay solución. Las administraciones públicas deben redirigir a las empresas para que se instalen en el interior de Galicia.