Alfonso Rueda ve "magníficos" los resultado del PP de Lugo y pide empuje para las generales

Dont Stop Me Now, de Queen, acompañó este jueves la entrada de Alfonso Rueda en la sede del PP de Lugo. La elección de una canción cargada de energía no parecía casual, porque el presidente del partido en Galicia llegó a Lugo pidiendo precisamente empuje a los populares, que nada pare al partido de cara a la próxima cita electoral del 23 de julio.

Mucha gente va a votar en julio para decir que ha llegado el fin de Pedro Sánchez, aseguró Rueda, que pidió energía y compromiso de los suyos tras felicitar a los populares lucenses.

Tras unos días que fueron de infarto y que también sumieron al partido en la pesadumbre por no haber logrado alcanzar objetivos tan perseguidos como el gobierno de la capital, los populares se esforzaron este jueves en hacer una lectura positiva de los resultados electorales y, en ese sentido, Alfonso Rueda, celebró los "magníficos" resultados del partido en la provincia de Lugo.

El presidente de los populares gallegos remarcó que Lugo fue la provincia en la que el PP obtuvo mayores porcentajes de apoyo el pasado 28 de mayo y destacó la ventaja en votos respecto al resto de fuerzas políticas.

Valoró también los resultados de la capital, donde el partido, recordó, se quedó a muy pocos votos de la mayoría absoluta, que los populares necesitaban para gobernar aunque no llegaba con ser la fuerza más votada, recordó.

Apuntó que, a la espera de lo que ocurra este viernes en la reunión de la junta electoral, la misma situación se da en la Diputación provincial, a pesar, insistió, de los buenos resultados del partido, que sumó 85.640 votos en las elecciones del domingo.

Rueda defendió que el PP hizo un trabajo "espectacular" y mostró su apoyo a la presidenta provincial, Elena Candia, de la que también dijo que dio un paso "valiente" cuando hace casi un año decidió encabezar la lista de la capital provincial.

Así, el presidente de los populares gallegos celebró los resultados del PP en la mayoría de ayuntamientos de la provincia y también en la capital, aunque los números no dieran finalmente para alcanzar el gobierno.

Así, puso en valor que, en el conjunto de la provincia, el PP estuvo 30.000 votos por encima de la segunda fuerza política, el PSOE, y superó los 50.000 votos de ventaja sobre el tercer partido en liza, el BNG.

Con esos datos como punto de partida que "son para estar orgulloso", dijo, y evidencian la fortaleza mostrada por los populares en los últimos comicios, en los que sumaron el 44,71 por ciento de los votos, Alfonso Rueda empezó a marcar objetivos para una nueva cita electoral sobre la que señaló que es importante que los ciudadanos acudan a votar.

Llamó a los suyos a mantener la "moral de victoria" ante una campaña electoral "por decisión de Pedro Sánchez" arrancará en tan solo unas semanas y que va a obligar a los ciudadanos a ir a votar en "datas moi difíciles". Alfonso Rueda mostró su impresión de que el objetivo de Pedro Sánchez es que los ciudadanos no acudan a las urnas en julio y dijo que, por ello, es importante que los ciudadanos acudan a las urnas y digan "basta de socialismo e de Pedro Sánchez".

Ese llamamiento a empezar a preparar la próxima electoral llegó cuando el partido, al menos oficialmente, no ha puesto aún a funcionar el engranaje electoral y no tiene marcada públicamente en el calendario la fecha para elegir a los miembros de las candidaturas al Congreso y el Senado.

Pero aunque los procesos no estén oficialmente abiertos hay ya especulaciones sobre las personas que podrían sumarse a las candidaturas y se especula con que Antonio Ameijide podría incorporarse a la lista al Congreso.

PSOE. En tanto, los socialistas ya piensan también en sus candidaturas y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, aseguró que la formación "respestará" la "tradición" de incluir a los ministros del gobierno en las listas para las elecciones generales. Su declaración apunta a que en las candidaturas figurará el casi recién nombrado como ministro de Sanidad, José Miñones.

Formoso tambén se refirió en los mismos términos al delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, de quien se mostró seguro que seguirá siendo "delegado" del Ejecutivo central después de las elecciones del 23 de julio.

Con todo, explicó que en ninguno de los dos casos ha recibido comunicación de su deseo de ser candidatos ni peticiones por parte del propio presidente del Gobierno o de la ejecutiva federal.

Las listas de los socialistas se resolverán en una semana, con la fecha del 10 de junio como día en que serán refrendadas por el Comité Federal.