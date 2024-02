Rueda empieza en Lugo "para coller forzas"

El candidato del Partido Popular a la Xunta, Alfonso Rueda, confesó este jueves que regresaba a Lugo "para coller forzas". Rueda, que había presentado el programa electoral hace cinco días en la ciudad ante mil personas, volvió para un acto previo a la pegada de carteles, que abrió la campaña en Santiago. Intervino ante cuatrocientas personas que llenaban un salón del Gran Hotel.

"Hai meses alguén me dixo que, se o partido chega mobilizado, unido e motivado á campaña, está feito", recordó, para sentenciar que veía "o partido superunido, supermobilizado e supermotivado, pero iso non é suficiente, non hai nada feito; farémolo estes últimos quince días".

Alfonso Rueda hizo un llamamiento a la "potencia" y a llevar "a cabeza alta" porque las considera decisivas para obtener una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario y que evite una Galicia en la que pase "o que está pasando no Goberno de España". Describió esa situación como "descontrol, desgoberno e retroceso". En su opinión, el líder socialista Pedro Sánchez "quere poñer unha sucursal en Galicia e dar no nariz a Feijóo".

El aspirante popular a la Xunta hizo un planteamiento somero de que lo que será su campaña, que va a consistir, en lo físico, en "peitear o territorio, algo que os nosos adversarios non van facer". Incidió en que "é a campaña que hai que facer, especialmente en Lugo".

Adelantó la presencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, "que está desexando vir, ao igual que Alberto", en alusión a su antecesor al frente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Presumió de sus respaldos en comparación con los de sus rivale. Soltó la duda de que "Pedro Sánchez vai vir moito por aquí" y se preguntó si acudirá Yolanda Díaz "porque é unha campaña un pouco rara". Remachó el embate con un golpe directo al Bloque. "O que estou seguro é de que non van vir os socios do Bloque, Bildu e ERC, porque lles dá vergoña".

Sobre el contenido de su campaña recuperó las ideas marco de la experiencia y la honradez porque "non somos unha folla en branco·. Alfonso Rueda reconoció "non ter solucións milagrosas", por lo que debe ·falar do que fixemos todos estes anos nos que os galegos nos deron a súa confianza catro veces seguidas", en su papel de gobernar Galicia. Se detuvo en "ogros" como "investir 1.400 millóns máis que o bipartito en Sanidade, recurtar o abandono escolar ou ter unha educación pública de calidade desde a escola infantil ata a universidade".

La cabeza de lista por la provincia, Elena Candia, enlazó esta última idea para destacar que "Alfonso Rueda protexe á nosa xente dende o berce ao bastón", antes de reinvidicar que "todo o que son é grazas á educación pública; son unha convencida da educación pública".

Elena Candia se reservo las críticas a sus contendientes. Hizo ver que "apoiar o rural non é coller un tractor para dar unha paseo polo Ceao coa porta aberta", en alusión a un acto de la número 2 socialista en Lugo, Lara Méndez. A continuación dirigió su discurso al número 1, José Ramón Gómez Besteiro. Se preguntó si el modelo urbanístico es "o do Garañón".

Al frente del BNG situó a una persona que "non xestionou un euro de dineiro público", por Ana Pontón. El Bloque "maniféstase con proetarras", acentuó.

La presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, subrayó que "os mozos contamos grazas a Alfonso Rueda".