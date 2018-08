Alfonso Fuente: "Lonxe de quitalos, hai que potencialos"

De materializarse el plan del Ministerio para reducir el número de cuarteles de la provincia, con seguridad se encontrará con una amplia oposición. La proximidad del servicio en zonas con falta de otro personal que pueda resolver incidencias y la sensación de seguridad que propicia son las principales razones.

Por ejemplo, el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, asegura que la pérdida del cuartel de la Guardia Civil "suporía moito" para el municipio . "Lonxe de quitar o cuartel, o que se debe é potencialo, porque hoxe temos aquí unhas 15.000 persoas e non temos Policía Local, polo que para calquera incidencia hai que chamar á Garda Civil", asegura. Fuente sostiene que para un municipio como Barreiros tampoco es factible crear un cuerpo de la Policía Local, porque "o Concello non pode asumir cinco empregados máis, que sería o que suporía contar con este corpo".

En este sentido, subraya que el cuartel barreirense cuenta en estos momentos con varios efectivos de baja e insiste que "deberían cubrirse", puesto que "como alcalde teño que chamar aos gardas para moitas tarefas diarias".

Argelio Fernández Queipo, regidor de A Fonsagrada, también mostró su rechazo al posible cierre de las dependencias de la Guardia Civil en el municipio, donde se encuentran seis efectivos destinados. El regidor explicó que "deixar ó municipio sen servizo sería unha total neglixencia, posto que A Fonsagrada é un lugar estratéxico na comarca". "Non se pode entender que se aporten cartos para cuarteis en localidades con outras dependencias próximas e que agora pretendan clausurar unha das poucas da nosa zona", añadió.

Fernández Queipo aclaró que el Concello puso a disposición del cuerpo un terreno para la construcción de un nuevo cartel con "máis de 1.000 metros cadrados que se axustan aos requerimentos de seguridade da Garda Civil e que ten acceso a dúas rúas distintas". "Hai que cambiar a perspectiva que dende Madrid se ten sobre o rural", concluyó el alcalde fonsagradino.

Por su parte, la alcaldesa de O Incio, Laura Celeiro, explica que lo que tienen en el municipio es un puesto auxiliar de la Guardia Civil, que depende de Sarria. Señala que tienen una colaboración y respuesta inmediata de Sarria cuando lo necesitan, pero "el puesto que hay en O Incio no funciona como tal porque si tienes que presentar, por ejemplo, una denuncia o cualquier trámite, tienes que ir a Sarria". Por tanto, concluye que, para O Incio no significaría gran cosa su supresión porque "de feito non están".

En la actualidad, solo abren 24 horas cinco cuarteles de la provincia: Ribadeo, Burela, Vilaba y Monforte, además de Lugo. A ellos son remitidos los usuarios de puestos que abren solo algunos días de la semana.

El borrador ministerial incluye la posibilidad de dejar en alguno de los municipios en los que se cierre el cuartel una oficina de atención ciudadana. Serían centros de recogida de denuncias, que no tendrían que abrir todos los días.