Alexia Pardo: "La nueva ley va a provocar un problema grave"

El 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Transgénero y el colectivo afronta esta fecha con luces y sombras tras la aprobación de la llamada ley trans, que no convence a todos.

¿La nueva ley responde a sus reivindicaciones como activista transgénero?

Para mí estaba mejor antes. Va a crear un problema muy grave.

¿Por qué?

Cualquier persona con un trastorno de identidad de género necesita un seguimiento médico, un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, una valoración en condiciones. Esta ley prohíbe hacerlo porque impide poner en duda la afirmación de cualquiera que diga que se siente de otro género. Eso puede causar problemas irreversibles. Impide que un psicólogo te diga que lo que tienes es una depresión o un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que son problemas frecuentes.

¿Cree que se harán cambios de sexo sin comprobación?

Es que ningún psiquiatra se va a arriesgar a que le acusen de un delito de odio y le impongan una multa por poner en duda una afirmación de un paciente.

Los tratamientos y la cirugía tienen consecuencias graves, pero la ley los da a quien los pida

Entonces es suficiente que alguien diga que se siente de otro sexo para iniciar el proceso de cambio.

Inmediatamente se puede empezar la terapia hormonal, pero eso tiene efectos secundarios y son especialmente graves cuando hablamos de menores. Por ejemplo, a las niñas hay que provocarles una menopausia adelantada, con los efectos que conlleva, y después introducir testosterona, que provoca problemas hepáticos y cardíacos. Pero después viene la cirugía, que es irreversible.

¿Usted cree que alguien que no desee realmente un cambio de sexo puede llegar a una cirugía?

En algunas comunidades ya hay asociaciones de afectados, de gente arrepentida. Si le extirpas el útero y los ovarios a una niña o el pene y los testículos a un niño y el día de mañana cambian de opinión porque lo que realmente tenían era un trastorno límite de personalidad tienen la vida rota.

Pero hay que garantizar el derecho de cualquiera a autodeterminar el sexo que considere suyo.

Sí, eso está perfecto, pero ya lo hacía la ley anterior, con la diferencia de que antes había una comprobación previa de que el trastorno de género era real. Antes de nada te obligaban a hacer el test de la vida real, a ponerte durante un año en la piel del otro sexo, para ver si era eso lo que realmente querías. En mi caso vestirme de mujer y comportarme como mujer. En ese momento ya te llevas la primera bofetada. Al segundo año comenzaba el tratamiento hormonal y al cuarto te preparaban para la cirugía. Lo que necesita un niño que quiera cambiar de sexo es un acompañamiento, no prisas por operarse, ya lo hará cuando esté realmente seguro de que esa es la vida que quiere.

La demanda de cambio de sexo por parte de hombres ha crecido mucho y esconde fraudes

Las prisas nunca son buenas.

Pueden generar un problema tremendo. Ahora mismo si un niño dice que se siente niña ya está todo hablado. La ley prohíbe dudar de ti. Es como si tú llegas al médico y le dices que tienes cáncer de pulmón y te someten a quimioterapia sin comprobarlo siquiera.

¿Tuvo usted el apoyo necesario cuando decidió dejar de ser hombre para continuar como mujer?

Yo lo que quería entonces era que me dijesen que estaba mal de la cabeza, porque sería más fácil solucionar una depresión que afrontar un cambio de sexo, pero mi caso estaba claro. No se trata solo de un cambio médico, sino social. Destrozas tu vida para estar bien, por eso hay que estar seguro.

Usted pagó sus operaciones.

Sí. El tratamiento hormonal te lo cubre la Seguridad Social, pero en Galicia las operaciones hasta ahora había que pagarlas. La nueva ley establece que deben ser gratuitas, por lo que supongo que tendrán que adaptar los protocolos sanitarios para asumirlas.

Esa era una de las grandes reivindicaciones del colectivo.

Por supuesto, que se cubra al cien por cien la cirugía cuando no haya ninguna duda, no antes.

¿Han aumentado las solicitudes de cambio de sexto desde la entrada en vigor de la ley el 2 de marzo?

En Lugo van nueve personas este mes, todos hombres.

¿Hay más hombres que mujeres?

Muchos más, la demanda de cambio de sexo por parte de hombres se ha disparado, pero la mayoría no tiene intención de operarse. Lo hacen por otros motivos.

Cambiar el DNI da acceso a plazas de mujeres en oposiciones y luego se puede revertir

¿Por qué motivos?

Por fraude. Cambiar el DNI no cuesta nada y no se pide justificación alguna. A los seis meses puede revertirse el cambio, pero la ley especifica que los beneficios adquiridos en ese tiempo no pueden revocarse. Ahora piensa en la ley de violencia de género, que no se puede aplicar entre dos mujeres. Cualquier condenado a prisión por malos tratos o por violación puede pedir el cambio de DNI para ir a una cárcel de mujeres. Ya hay un caso en Australia con 14 presas embarazadas. No es necesario operarse, basta con un cambio en el DNI. En el deporte, igual. Ahí está Lia Thomas, un nadador del puesto 600 y ahora está batiendo récords en la competición femenina con toda su barba. Te pongo otro ejemplo: conozco a un chico que lleva toda la vida preparándose para ser policía, pero no da la talla como hombre. Las exigencias de altura para las mujeres son menores. Ya tiene la solución y en cuanto consiga la plaza puede deshacer el cambio. Policías, bomberos, guardias civiles... las pruebas físicas para mujeres son menos exigentes. La ley de cupos que pretende beneficiar a la mujer no sirve de nada después de esta.

¿Usted cree?

Si todos los socios de una empresa son hombres y la ley obliga a tener un porcentaje de mujeres no tienen más que ir al registro, cambiar el DNI y ni siquiera tiene que enterarse nadie. Esto se solucionaría si para efectuar un cambio hubiese que certificar que esa persona está en trámite de cambio de sexo. Pero en el registro no se pide explicación ninguna, pueden hasta conservar su hombre, ser considerados mujeres y llamarse Manolo.

Es necesario seguir cada caso y que el Estado cubra todo cuando se confirme el diagnóstico

¿Cuál sería en su opinión el modo correcto de proceder?

A partir del despertar sexual, entre los seis y ocho años, se puede hacer un seguimiento para tenerlo todo claro y hacer las cosas cuanto antes llegado el momento. Que cada uno se vista como quiera y viva como le dé la gana, pero hay que hacer una evaluación en condiciones para confirmar el diagnóstico antes de someterse a una intervención irreversible. Cuando se confirme el diagnóstico, hay que hacerle todo lo que sea necesario y el Estado debe cubrir todos los costes.