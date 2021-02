Los vecinos de la Avenida Adolfo Suárez denunciaron el estado del techado de dos inmuebles okupados, que presenta un peligro evidente para los peatones, puesto que cuentan con multitud de tejas de pizarra sueltas, que podrían desprenderse en cualquier momento y provocar graves daños personales.

Ambas casas son edificaciones antiguas y muestran signos evidentes de abandono en su estructura, por lo que el arreglo de sus tejados sería el primer paso para asegurar la integridad de las personas.

Durante las pasadas semanas, los vecinos enviaron sendos escritos al Ayuntamiento de Lugo para que solucionase este problema, y recibieron la respuesta del Gobierno local. "Lo único que hicieron fue colocar vallas de protección en la acera, pero los okupas de las casas las retiran a los pocos minutos, se ve que les molestan", admite uno de los lucenses afectados por este problema.

Estas personas habitan en las casas sin permiso de sus dueños desde hace ya varios meses y arrinconaron en un tramo de la vía pública, y de motu propio, las vallas instaladas por agentes de la Policía Local tras el aviso vecinal.

Por este motivo, los peatones se ven obligados a cruzar por la calzada para pasar frente a estas dos casas, con el peligro que esa situación entraña para su persona.

"Se da la casualidad que junto a una de estas casas hay una parada de transporte escolar, y la gente que se sitúa junto a ella, a esperar al bus, tiene que hacerlo junto debajo del tejado", advierten los vecinos, que ven como sus continuas peticiones de ayuda al Concello de Lugo caen en saco roto y nadie es capaz de proponerles una alternativa al vallado existente en este momento, y que se encuentra arrinconado en la Avenida de Adolfo Suárez.

DAÑOS POR TEMPORALES. Las condiciones climáticas que se dieron en Lugo propiciadas por los últimos temporales como el registrado durante la jornada de este sábado podrían favorecer la aparición de algún incidente en la zona próximamente, según alertan los vecinos de la zona.

"El temporal de estos días pudo haber dañado, aún más, la estructura del tejado, que de por si ya era muy delicada", agregan los afectados, que ven como "nadie toma cartas en el asunto y todos se lavan las manos", concluyen.

El PP solicita al gobierno local que tome medidas

Con respecto al debate sobre las casas okupadas en el municipio de Lugo, el grupo municipal del partido popular pregunta al gobierno local qué medidas va a tomar "para poner coto a las ocupaciones ilegales de viviendas que se siguen produciendo en nuestro municipio", explican desde el PP. Los populares afirman que esta situación "no es un problema para Lara Méndez, quien aseguró que en Lugo no había un problema de ocupaciones ilegales".



Informe

Los concejales populares lamentan que tanto el PSOE como el BNG "siguen amparando este tipo de conductas ilegales", ya que "se niegan" a realizar un informe en el que se sitúen con claridad los puntos con propiedades okupadas en el Ayuntamiento para, de este modo, "cortar el efecto llamada que podría producirse si no se toman medidas contra este asalto a la propiedad privada".



Desde el PP señalan que "si el PSOE y el BNG amparan este tipo de conductas ilegales será porque les interesa, puesto que se niegan a crear una oficina de asesoramiento jurídico para propietarios de vivendas okupadas", dicen.