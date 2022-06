Alertan del peligro de juegos del parque infantil de Campo Castelo

Padres lucenses denuncian el mal estado de alguno de los juegos infantiles del parque infantil del Campo Castelo, donde los cables han perdido la protección de cuerda que tenían, por lo que quedan al aire hilos de acero. "Un niño podría herirse o clavarse un cable en el ojo fácilmente", advierte un padre.

Además de denunciar el mal estado, hay quejas por el mantenimiento, ya que en el parque hay un cartel que avisa del número de la empresa supuestamente encargada del mantenimiento para que los padres puedan dar aviso en caso de problemas. Sin embargo, en ese teléfono respondían diciendo que esa empresa ya no se ocupa del mantenimiento de las zonas infantiles de juego de Lugo y que no es responsabilidad suya si el Ayuntamiento no ha cambiado el teléfono en el que se pueden dar los avisos.

Al menos un padre llamó también a la Policía para pedir que se actuara para evitar peligros a los niños.