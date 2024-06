Alerta de que no le dan licencia para un edificio en Lugo con riesgo de desprendimientos

"El tejado está fatal; en diciembre se inundó hasta la tienda que está en el bajo. Una vecina de al lado me dio un toque diciéndome que un día va a pasar algo. Y estoy de acuerdo, pero es que sin una licencia ni siquiera puedo poner una malla que cubra el edifico. Ya no sé qué hacer. Tengo un problema".

Quien habla es Olga Fouz, propietaria del edificio número 14 de la calle Bispo Aguirre de Lugo, que lleva dos años esperando por una licencia para rehabilitarlo y teme que en cualquier momento pueda suceder un accidente con alguno de los cientos de ciudadanos que cada día pasan por esta calle peatonal.

Natural de Lugo aunque residente el Mallorca, se hizo cargo de los negocios de su padre en la ciudad en 2015. "Para mí fue un reencuentro con la ciudad y decidimos invertir en Lugo", recuerda Olga, que vivió la compra del edificio como "un sueño. Nos gustó mucho el inmueble y era una oportunidad de inversión muy buena".

Sin tener muy claro si luego lo destinaría a alquiler o a venta, buscó financiación y puso en manos de un estudio de arquitectura de Lugo la rehabilitación de un edificio "precioso". Tras los estudios correspondientes, "el arquitecto nos planteó hacer cosas muy bonitas. Eran dos dúplex, el de arriba con una terraza abierta y otro dúplex en la planta de abajo, más dos pisos individuales".

Pidió licencia en julio de 2022

Esta inversora presentó el proyecto y solicitó licencia al Concello "el 15 de julio de 2022". En estos dos años no han tenido ninguna respuesta, "cero comunicación. No sabemos si es viable o no, si les gusta, si nos van a dar luz verde o si no. Nada".

En este tiempo, ante la imposibilidad de hablar con nadie en el servicio de Urbanismo, ha puesto dos reclamaciones por Registro para saber cuál era la situación. "La segunda vez", recuerda, "ya metimos por Registro el estudio técnico del inmueble para que vean que no estamos de broma, que esto puede tener una responsabilidad civil e incluso penal si le pasa algo a un viandante".

Si sucede, una vez que el Concello estaba avisado, se planea "pedir responsabilidad por daños y perjuicios. Supongo que llegará un momento en el que no nos quedará otro remedio".

Y eso sin contar, dice, con las pérdidas económicas a causa del incremento de los precios de materiales y mano de obra y la modificación de las condiciones de financiación. "Rehabilitar ese edifico precioso era mi sueño y ahora tengo una pesadilla", lamenta, mientras se pregunta si si hay "fantasmas en Urbanismo en el Concello o si hay alguna mano negra que hace nadie encuentre una solución".

20 millones en un cajón del Concello de Lugo

A este respecto, Olga Fouz advierte de que "el coste de esta situación para Lugo es enorme, porque yo solo soy un grano en un saco de trigo. De cada proyecto de obra las tasas son del 4%. Hablas con promotores y arquitectos y te das cuenta de que en el cajón de alguna persona del Ayuntamiento de Lugo hay parados 20 millones de euros que tendrían que estar invertidos en beneficio de todos los lucenses, en arreglar calles, en dar servicios. Y el empleo que supone y está parado".

Por todo ello, insiste en que "yo soy una inversora privada que no tengo obligación de llevar mi dinero a Lugo, y me están maltratando. Y como yo somos muchos. Solo quiero que me den contestación a una petición de hace dos años".