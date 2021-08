Una alerta por maltrato animal acaba con 6 denuncias a un vecino de Bóveda

Una alerta por un presunto maltrato animal a seis perros en una vivienda de Santa María de Bóveda se saldó con seis denuncias a su propietario por tener a los animales -varios de ellos de raza potencialmente peligrosa- sin microchip, sin seguro y sin estar inscritos en ningún registro.

La actuación de los agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio comenzó a finales del pasado mes de junio, cuando recibieron varios avisos por un presunto maltrato a seis perros en una vivienda sita en la parroquia lucense de Santa María de Bóveda. Tras recibir varias llamadas, los policías acudieron al lugar el día 31 -para comprobar la situación de los animales- y solicitaron la intervención del servicio de lacería para trasladar a uno de los canes a la Protectora de Animales y Plantas de Lugo.

Tal y como señaló ayer el portavoz del cuerpo, el animal, un cruce de mastín, "se encontraba atado, con escaso margen de movimiento y aparentemente en estado de desnutrición". Los agentes ordenaron la retirada del perro a su propietario, pero dejaron en la vivienda a otros cinco canes: un cruce de pitbull con american bull, un pitbull terrier, un cruce de american bull con standford y dos de raza pincher, ya que aparentemente no presentaban problemas de salud.

Aun así, la Policía Local siguió realizando las averiguaciones oportunas -tanto en lo referente a la titularidad de los animales, como a su identificación y estado de salud- y finalmente confeccionó un total de seis actas de denuncia al detectar diferentes infracciones.

Cuatro denuncias fueron por otras tantas infracciones a la Ley de Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: dos de ellas por no haber cumplido con la obligación de identificarlos debidamente con microchip y no haberlos inscrito en el Registro de Animales de Compañía, ni en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, y las otras dos por no haber concertado su propietario el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Las otras dos denuncias fueron por incumplir la Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía de Galicia, al no haber identificado debidamente a otros dos canes.

DELGADEZ. Según aclaró ayer la Policía Local, el cruce de mastín que le fue inicialmente retirado a su titular fue trasladado a las instalaciones de la Protectora de Animales y Plantas de Lugo, "donde recibió los cuidados debidos" por parte del personal.

Los servicios veterinarios de la asociación explicaron que, "si bien se encontraba en un estado de delgadez bastante notorio, ello no se podía entender como un estado de desnutrición", aclararon. Tras recibir los cuidados pertientes, el animal fue devuelto a su dueño, a quien la Policía Local instó a regularizar la situación de los animales y a realizar todos los trámites necesarios para inscribirlos en los registros obligatorios correspondientes.

Precedentes: En junio fueron retirados 31 canales en As Pedreiras

A finales del pasado mes de junio, la Protectora de Animales y Plantas acogió a 31 perros que le fueron retirados a un lucense porque los tenía hacinados en su vivienda de la zona de As Pedreiras.



En aquel caso, la intervención corrió a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de Medio Ambiente de la Xunta.



No estaban desnutridos



Los animales retirados no estaban desnutridos, pero no tenían control higiénico y su propietario tenía machos y hembras mezclados, lo que agravaba el riesgo de que la camada fuera a más.