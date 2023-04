Alejandra Vallejo-Nágera comenzó su charla este martes, dentro del ciclo Encontros en El Progreso que patrocinan Norvento Enerxía, Caixa Rural Galega y Opticalia Callao, diciendo que tocaba el paraíso "por estar en un sitio tan bonito, por este clima, porque aquí se vive muy bien y por ese acento tan maravilloso que tenéis con el que se os abren las puertas".

Pero, a su vez, el público que abarrotó el Círculo de las Artes —hasta el punto de que mucho se quedó en pie, por falta de sillas— se marchó encantado de una conferencia que, de una forma muy amena, divertida y didáctica, analizó los síntomas, las causas y los efectos del estrés y la ansiedad pormenorizando en sus vínculos con la autoestima, la alimentación, el sueño, el temperamento y también la carga genética de cada individuo, que puede influir hasta en un 50% en el sufrimiento y el manejo del estrés y la ansiedad.

Presentada por la periodista de El Progreso Rocío Cortés, Alejandra Vallejo-Nágera inició su charla invitando al público a un experimento en el que, con los ojos cerrados, debían contar el número de inhalaciones y exhalaciones al respirar. La cifra determinaría el estado de estrés que la persona sufría en ese momento. Acto seguido, proyectó dos vídeos, con situaciones límite de estrés, protagonizadas por un antílope que escapaba de un cocodrilo y por un joven que se tumbaba sobre unas vías y al que le pasaba un tren por encima sin arrollarlo. En ambos casos, se trataba de reconocer las señales que da el cuerpo ante la visión de una situación estresante tales como la aceleración de latidos, el nudo en la garganta, el sudor, la respiración más rápida...

Con estas prácticas y una forma de hablar muy clara, Alejandra Vallejo-Nágera fue introduciendo al auditorio a una de las mayores repercusiones en el cuerpo de una persona que sufre estrés, "que es la falta de oxígeno en la sangre y en el cerebro" y explicó también que el estrés se produce "como una reacción en modo defensa en una lucha y es como una mancha de aceite que acaba afectando no solo al cerebro sino también a todo el organismo".

Para Alejandra Vallejo-Nágera, la aparición del estrés y la ansiedad pueden tener mucho que ver con la autoestima. "El malestar y el bienestar que sentimos depende de cómo se está fortaleciendo la autoestima. Hacer algo para alguien es clave para sentirse bien. Si no, no se le encuentra sentido a lo que se hace", dijo.

La psicóloga insistió también en que, según las últimas investigaciones del Instituto de la Felicidad, el estrés y la ansiedad pueden estar influenciados "hasta en un 50% por la carga genética mientras y en un 40% en la educación y el ambiente en el que se vive". "El estrés depende en un 50%, de quién somos, desde la cuna hasta la muerte" y, en este sentido, dijo que, de su experiencia como psicóloga al lado de moribundos, la idea más presente en esa etapa final de la vida es el planteamiento de la pregunta de "¿por qué no habré vivido la vida que quería vivir y no la que me fue impuesta?".

Alejandra Vallejo-Nágera tocó, además, la influencia del sueño en la lucha contra el estrés. "Dormir es fundamental para mantener el cerebro sano. La falta de sueño condiciona, además, la memoria", afirmó. Explicó, asimismo, que "antes de la fase REM en el sueño, el cerebro limpia la información acumulada durante todo el día procedente de los cinco sentidos y fija en la memoria lo que va a necesitar". Después, se pone en marcha —continuó— "el sistema linfático, que limpia el cerebro durante un periodo de siete horas; por lo tanto, si se duerme menos de siete horas —y las mujeres, menos de ocho— esta tarea no se lleva a cabo y queda basura por limpiar en el cerebro, de ahí la importancia de dormir lo suficiente". Apuntó, como fórmula para conciliar el sueño, "el 4-7-8, que son 4 segundos de inhalación; 7, de apnea y 8, de exhalación".

También indicó la importancia de respirar bien para combatir el estrés y recomendó dos app —Respirelax, para Iphone, y My Cardiac Coherence, para Android— para aprender a inhalar y exhalar bien. Incidió, además, en la diferencia entre estrés, ansiedad y depresión —que suelen interrelacionarse— y las tres pautas que marcan su aparición: el temperamento, la inteligencia y la educación.