Alega que se saltó el alejamiento de Lugo para recoger su televisor

Un lucense acusado de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, por saltarse la orden de alejamiento del municipio de Lugo, reconoció este jueves que entró en la capital, pero dijo que únicamente quería recoger su televisor.

"Mi exmujer le alquiló una habitación de nuestro piso a una señora, que me llamó un día y me dijo que un chico quería llevarse mi televisión. Yo no me lo pensé dos veces, cogí un taxi desde Palas de Rei, donde estaba viviendo, y me planté en mi casa a llevarme mi tele", dijo.

El acusado reconoció que "sabía perfectamente" que tenía prohibido entrar en el municipio, pero dijo que esa prohibición era para no acercarse ni comunicarse con su exmujer y que pensaba que "no pasaría nada" por recoger sus pertenencias.

"Yo no tenía ni el más mínimo interés en verla ni en hablar con ella; sólo quería recuperar lo mío. Si no voy en aquel momento me hubiera quedado sin televisión. No era mi intención quebrantar la orden de alejamiento".

El ministerio fiscal considera que el acusado, M.A.S.C., desoyó al juez de forma intencionada y solicita que sea condenado por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, penado con hasta un año de cárcel .

Su defensa, sin embargo, pidió la libre absolución del acusado, al entender que no hubo intencionalidad en su conducta y que ni tan siquiera fue algo premeditado, "sino que lo llamaron para decirle que le iban a robar la televisión y, justo en ese momento, se trasladó a Lugo para recogerla sin otra pretensión", dijo.