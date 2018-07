Alega que no le notificaron la retirada de carné, pero tenía el aviso en la mesilla

Los jueces están acostumbrados a escuchar las justificaciones más peregrinas de boca de los acusados, aunque la mayoría de ellas suele caer por su propio peso. Es lo que ha sucedido con el argumento que ofreció un conductor que fue sorprendido al volante cuando tenía el carné retirado. Él alegó que no sabía que se lo habían quitado porque no se lo comunicaron, pero se pudo determinar que no solo le enviaron la comunicación, sino que la tuvo encima de su mesilla de noche.

El acusado había perdido todos sus puntos en enero de 2013, por lo que Tráfico procedió a retirarle el carné. Sin embargo, en marzo de 2106 fue sorprendido conduciendo sin haber recuperado el permiso, por lo que ha sido condenado a quince meses de multa, además de otra buena temporada sin poder conducir.

Sin embargo, el acusado recurrió la sentencia alegando que no sabía que estaba sin carné porque no le fue comunicado este hecho. No obstante, fue la que era su pareja sentimental en 2013 la que aclaró durante el juicio que no solo recibieron en el domicilio la notificación correspondiente, sino que ella misma le había puesto dicha comunicación en la mesilla de noche. En estas circunstancias, la Audiencia Provincial confirma la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.