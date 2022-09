Unha alcaldesa que marca o paso aos 50

Lara Méndez, alcaldesa de Lugo dende 2015, celebrará hoxe o seu cincuenta aniversario no Caudal Fest, un festival de música que en só catro anos, e cunha pandemia polo medio, se converteu nun dos tres grandes eventos festivos de Lugo, xunto ao San Froilán e o Arde Lucus.

Poucos creron nesta iniciativa cando aló polo verán do 2018 o Concello sacou da manga un festival a carón do Miño, sen demasiados detalles nin moi claros ao principio, o que abonaba o escepticismo. Méndez acababa de pasar o ecuador dun mandato que lle caera enriba por sorpresa, botando a pique o plan de ascender de vicepresidenta a presidenta da Deputación de Lugo —ía ser a primeira muller nese posto, pero por ‘mérito’ do seu partido acabaría séndoo efimeramente a que agora é unha das súas rivais á alcaldía, a popular Elena Candia—, pero seguía arrastrando debilidades, como unha estratexia de comunicación a miúdo errática por falta de equipo e porque os contratempos se sobrepoñían.

Méndez gañou peso no partido e proxección pública fóra de Lugo

Oito concelleiros de goberno fronte a 17 na oposición e un cadro de persoal mermado, desorganizado e nalgúns casos botado ao monte supuxeron un reto descomunal para Méndez, que se facía cargo dunha herdanza con luces —algunha fundamental, como unha economía saneada— pero tamén con sombras, debido en boa medida á xestión política, e ao déficit dela, dos anos previos.

A fortaleza é unha das cualidades da rexedora lucense, unha mariñá que naceu na emigración suíza e volveu a Cervo para pasar parte da infancia sen os seus pais e irse interna a un colexio con nove anos. Que, unha vez en política, pasou varias horas nun calabozo e moitos anos imputada polo que co tempo se demostrou que fora un erro xudicial. E que afrontou dúas graves enfermidades da súa filla nada máis nacer. Marcela hai anos que está sa e cada vez é máis frecuente vela acompañando a súa nai en actos pola cidade.

Foron todos eles acontecementos suficientemente trascendentais como para deixar pegada. No caso de Méndez semella que a fixeron crecer porque na súa primeira etapa no Concello aguantou o que non todo o mundo resistiría. Na oposición, e tamén algúns dentro do PSOE, á cervense presentábana como unha política inexperta e con pouco coñecemento da cidade, pero antes fixera valoracións catastrais, dera cursos relacionados co sector agrícola, traballara como técnica medioambiental e axudara a impulsar a federación galega de mulleres rurais. E coa axuda da boa onda que tiña o PSOE de Pedro Sánchez polo 2019 mantivo o goberno da cidade de Lugo. A suma co BNG deu e non dubidou nin medio minuto en pactar.

A fortaleza é unha das cualidades da rexedora, que se move mellor nas distancias curtas que ante os focos

A estabilidade que lle trouxo poder sacar adiante presupostos e adoptar acordos marcou un antes e un despois na traxectoria de Méndez como alcaldesa, aínda que gobernar en coalición supoña tensións e ela e a súa xente gasten máis tempo do desexable en tentar marcar o paso e ir por diante dos socios nacionalistas. Para a socialista, o BNG é un mal necesario porque as maiorías absolutas hai tempo que son unha utopía e porque á súa acción se debe tamén en boa medida o dinamismo que gañou a cidade dende 2019.

Sexan as circunstancias sexa a experiencia, Méndez soprará hoxe as 50 candeas como unha rexedora moito máis segura, cunha confianza e unha perseveranza en levar a cabo políticas que fagan unha cidade máis competitiva e á vez máis comprometida co medio ambiente que, en cambio, á oposición municipal e a moitos cidadáns lles custa ver. Non porque non estean de acordo neses obxectivos senón pola maneira na que Méndez traballa para acadalos. Proxectos controvertidos como o carril bici, as caldas do Miño e o edificio Impulso Verde e asuntos que levan anos enquistados e non teñen traza de desbloquearse á presa, como a apertura do novo auditorio, a mellora na concesión de licenzas urbanísticas ou a creación dunha zona de baño no río, son asuntos fetiche dos adversarios políticos no seu labor de oposición ao goberno.

Pero están tamén no boca de moitos lucenses no día a día, e pode que tapen algúns dos logros de Méndez, como a paz laboral no Concello, que facilitou, por exemplo, que a Policía Local deixara de ter de refén a cidade. O millonario apoio económico que o Concello dispensou a empresas, negocios e familias durante o Covid tampouco ten moita comparación noutros lugares e o fondo de capital Lugo Transforma é unha das grandes apostas da socialista para captar empresas e axudar ás que xa hai. Outra é a potenciación do sector forestal para xerar economía e loitar contra o cambio climático, algo no que Lugo foi pioneiro e ao que se están sumando dende o sector privado á Xunta.

Son algúns dos moitos retos que aínda ten por diante a socialista, algúns cunha alta carga de simbolismo, como o derrubamento do Garañón, e outros moito máis tanxibles, dende reverter a perda de poboación da cidade a cadrar as contas municipais, onde os gastos e os ingresos están moi desequilibrados e os remanentes que hai para nivelalos van a menos. Aínda que o primeiro desafío será manter a alcaldía en mans do PSOE despois dun cuarto de século.

Méndez comezou nas Xuventudes Socialistas de Cervo hai 23 anos, onde foi alcaldable en varias ocasións, e hoxe é a número dous do socialismo galego e ocupa a presidencia rotatoria do Eixo Atlántico. Son responsabilidades que ademais lle dan proxección neste novo medio século que estrea hoxe a carón do Miño. Non o fará con música galega, que tanto leva tocado e bailado, e quizais tampouco poida mover moito as cadeiras, porque os anos non pasan en balde e recupérase dunha ciática, pero gozará da música e dun dos seus logros.