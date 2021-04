Méndez di que o incendio está extinguido en dúas das seis naves afectadas no Ceao 

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, asegurou este luns que o lume está extinguido en dúas das seis naves que foron arrasadas polo incendio do domingo once de abril desatado no polígono industrial da cidade no Ceao, está extinguido.

Con respecto á investigación sobre as causas do incendio, insistiu en que "non" lle compete ao Concello e que se trata de "un tema policial que segue en curso".

A alcaldesa si que trasladado que, "en canto ao control, tanto a nave de Recambios Al Volante como a nave de Castro Parga están extinguidos, dáse por extinguido a totalidade do incendio nesas dúas plantas".

"No caso de Fraín está controlado pero non apagado. Os elementos desa nave eran máis inflamables, e por tanto hai moitas combustións que están latentes pero non se visualizan e ao haber movemento de cascallos podería activarse algún", puntualizou.

Lara Méndez subliñou que "se seguen facendo eses labores de control, e até o día de hoxe tivemos reténs e hoxe mesmo farase unha valoración para decidir si se manteñen eses reténs". "Todo desde un punto de vista técnico evidentemente e, en función diso, trasladaremos a continuidade deses reténs, dese catro acodes con dúas bombas que están permanentemente localizadas no Ceao", concluíu.

A CEL estima perdas de 15 millóns de euros

O secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, estimou nuns 15 millóns de euros as perdas para as empresas afectadas polo incendio do polígono industrial de Ou Ceao na capital luguesa.



López matizou que "aínda é prematuro" facer unha avaliación de danos, aínda que as primeiras estimacións sitúan os custos do suceso nuns 15 millóns de euros para as compañías afectadas.



"Falamos de provisións de material moi importante, que as infraestruturas teñen que ser derrubadas e non van poder ser utilizadas", manifestou o responsable dos empresarios de Lugo, que insta as administracións a actuar con celeridade para conceder axudas directas ás empresas.



"As palabras están moi ben, agora faltan os feitos", sentenciou López, que lembrou os compromisos dos gobernos local, provincial e autonómico coa articulación de medidas de apoio que, ao seu xuízo, deben "plasmarse xa" ante a situación que afrontan os negocios afectados.



"Temos que agradecer a celeridade por parte dalgunhas empresas que se puxeron a disposición dos afectados para cederlles, mesmo, as súas instalacións gratuitamente sempre que non poidan resolver a situación", recoñeceu.