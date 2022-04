Lara Méndez discrepa con el BNG por no consensuar con los guías las visitas gratuitas

La alcaldesa Lara Méndez discrepó con el BNG municipal por no haber consensuado con los guías turísticos el programa de visitas gratuitas puesto en marcha durante esta Semana Santa por la concejalía de turismo, lo que supone una nueva polémica entre los socios de gobierno.

La asociación autonómica de guías había denunciado el día anterior que esta medida del Concello supone un caso de competencia desleal a sus asociados, que ofrecen desde 2010 recorridos de pago con similar recorrido al programado por el Concello. La concejala de turismo, Maite Ferreiro, alegó que solo se trataba de complementar la oferta.

Preguntada por esta polémica durante un acto de homenaje de la corporación por el 91 aniversario de la II República, la alcaldesa recordó que "dende o Concello, xa no momento no que se iniciou este mandato, a directriz foi clara: temos que restablecer o futuro da nosa cidade a través da dinamización económica estando ao carón dos sectores, o que implica escoitalos e consensuar con eles as solucións que se adopten, xa que non ten cabida realizar accións políticas á marxe da cidadanía".

Además, Lara Méndez quiso desmarcarse de sus socios del BNG indicando que "hai unha parte do goberno que está a facer este traballo, ao carón dos sectores e falando coa cidadanía para entre todos e todas, sobre todo neste momento tan complexo, favorecer a recuperación da economía local", dijo, al tiempo que anunció que estudiará las reclamaciones presentadas por el colectivo profesional.

La alcaldesa también dio lectura durante el acto a un manifiesto que ensalzaba los valores de igualdad y libertad emanados de la II República. El homenaje tuvo lugar junto al monolito de la Praza da Soidade que recuerda aquella etapa política de España y al que acudieron solo ediles socialistas pese a estar invitados todos los grupos municipales.