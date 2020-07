A alcaldesa de Lugo cre que a reflexión sobre as eleccións debe ser "conxunta"

A alcaldesa de Lugo,, considerou que odebe de facer unha "reflexión conxunta" e non "unha valoración persoal" dos resultados rexistrados nas eleccións autonómicas do pasado domingo.En concreto, nestes comicios, o PSdeG obtivo(un deles, pola provincia de Pontevedra, pendente do reconto do voto exterior xa que os populares están a 45 votos de poder facerse con el), un resultado que deixou aos socialista comoPrecisamente, na xornada na que o PSdeG reúne ená súa executiva para analizar o resultado dos comicios, a rexedora socialista asegurou que os órganos "internos" do partido están para "debater as cousas" e que o que se debe de facer neste momento é "escoitar as conclusións" que se poden achegar."Seguiremos co debate e a reflexión", manifestou Lara Méndez, que insistiu en que do que se trata é de "facer unha reflexión" para "reconstruír o proxecto".