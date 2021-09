La alcaldesa media para que haya barracas en San Froilán

La alcaldesa Lara Méndez se posicionó este viernes a favor de que se busquen "alternativas" para que se puedan instalar atracciones de feria el mes que viene durante las patronales de San Froilán. Mientras, su socio de gobierno, el BNG, que tiene la competencia en la organización de estas fiestas, reiteró que no se pueden montar debido a las restricciones que establecen las autoridades sanitarias por la pandemia.

Lara Méndez manifestó esta opinión tras reunirse con representantes de los feriantes que solicitan que el Concello les permita instalar sus barracas en Lugo,

La regidora local, que estuvo acompañada por el portavoz municipal del PSdeG-PSOE, Miguel Fernández, precisó que esa reunión se produjo "a instancias del sector" con el fin de "buscar una solución". "Nuestra voluntad", dijo la alcaldesa de Lugo, "es compatibilizar la necesidad que tienen de retomar su actividad" con "la seguridad y la salud pública", que es la "principal preocupación" del gobierno local.

La primera edil explicó que la reunión se desarrolló en un "clima cordial y de entendimiento", lo que posibilitó el "intercambio" de impresiones con respecto "a las expectativas de los empresarios y las restricciones de aforo que impone la normativa autonómica".

Méndez añadió que en la reunión se buscaron "alternativas que concilien su derecho a trabajar con los medios y las dotaciones de los que disponen las administraciones públicas para velar porque eso suceda sin contravenir los protocolos covid en vigor, y con totales garantías para la población".

La alcaldesa se comprometió a analizar las propuestas de este colectivo, con el objetivo de "ir recuperando la normalidad, que tan necesaria es para la recuperación de los ayuntamientos desde el punto de vista económico, pero también social".

"Es una meta en la que es necesario trabajar, siempre, siempre, con responsabilidad y en la que el diálogo debe ser la herramienta en la que se apoye nuestra capacidad de gestión", concluyó.

INAMOVIBLE. Desde la concejalía de cultura, que no quiso valorar la reunión de la alcaldesa con los feriantes, se reiteró que mientras que la Xunta de Galicia no aclare con una publicación en el DOG las condiciones en las que se pueden instalar las atracciones en el recinto ferial de la capital lucense, entiende que ahora mismo no es posible su montaje porque no está perimetrado.

SEPARACIÓN. El portavoz municipal del PP, Ramón Carballo, considera que con esta reunión la alcaldesa desautoriza a la edil de cultura, Maite Ferreiro, y lo interpreta como "el principio del fin del matrimonio de conveniencia" entre socialistas y nacionalistas. Además, recrimina a la alcaldesa que "haya tardado semanas" en salir "de su letargo" para "dar la cara para defender las fiestas de San Froilán".