La alcaldesa dice que el Lugo verde atraerá inversiones

La alcaldesa, Lara Méndez, defendió en el Congreso Nacional de Medio Ambiente que la apuesta por la sostenibilidad refuerza a Lugo como polo de atracción de inversiones verdes de cara a la recuperación postcovid.

La capital lucense fue seleccionada para participar en el foro, el mayor encuentro ambiental del país, por la apuesta ecológica que supone el plan Life Lugo+Biodinámico y la regidora dijo que la marca de ciudad sostenible refuerza a Lugo como municipio innovador, lo que genera atractivo económico.

Lara Méndez defendió que "traballamos nunha cidade resiliente contra o cambio climático e tamén nunha nova economía, porque senón a mocidade buscará fóra as oportunidades".

Las políticas de su gobierno, dijo Lara Méndez, no solo refuerzan a Lugo como municipio innovador en la renovación urbana, sino también como un polo de atracción para la implantación de empresas vinculadas a la bioeconomía y la economía circular.

En el congreso, en el que participan 1.200 expertos y en el que Lugo expuso sus planes junto a Salamanca, Barcelona y Madrid, Méndez dijo que no basta con lograr ciudades más verdes y luchar contra el cambio climático, sino que hay que aprovechar esos procesos para generar oportunidades de futuro y bienestar.

En ese marco, la regidora reivindicó la importancia del programa Lugo Transforma, en el que el Concello movilizará 12 millones de euros de recursos municipales para atraer empresas innovadoras que generen empleo y aporten valor social y ambiental.

Destacó la importancia de los planes europeos para desarrollar el plan Lugo, Cidade Viva. Ese apoyo europeo va más allá del Lugo+Biodinámico y, así, es trascendental también el Muramiñae, "co que estamos impulsando a rexeneración do barrio do Carme, a accesibilidade da trama urbana co río e creando novos equipamentos para o benestar social e o turismo", dijo.

Respecto al Lugo+Biodinámico, Lara Méndez defendió que se trata de una "estratexia innovadora nun urbanismo sostible a través da madeira de Galicia como elemento construtivo cara a conseguir tecidos urbanos resilientes, neutros en carbono e adaptados ás consecuencias e efectos do cambio climático".

El gobierno destacó que en el congreso generó especial expectación el proyecto del edificio Impulso Verde, ya que la construción en madera de Galicia certificada permite un ahorro energético del 74% y una redución del 95% en las emisiones de CO².

También generó interés, remarcó el gobierno, el proyecto del barrio multiecológico de A Garaballa, el primero de España de ese tipo y en el que se multiplicarán por cinco los espacios verdes y públicos respecto al PXOM y se impulsará la vivienda pública, ya que tendrán ese carácter el 45% de las que se edifiquen.