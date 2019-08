Alcalde Arroxo "ata novo aviso"

O nacionalista Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, exerce dende o luns como alcalde en funcións, por vacacións da titular. Non semella que o posto lle impresione moito, nin que planifique como sacarlle rédito, porque nin sequera sabe ata cando exercerá. Ou iso di. "No decreto pon ata novo aviso". Na ala de en fronte aclaran que a socialista Lara Méndez volverá a finais de mes.

Agosto é un mes de pouca actividade no Concello —"só hai que ver o aparcamento das oficinas do Seminario, case non hai coches porque moitos funcionarios están de vacacións", sinala— e tamén a nivel institucional, coa salvedade do 15 e do 16, días da patroa e da ofrenda da corporación municipal a San Roque. O alcalde non asistiu a ningunha das celebracións "porque a posición do BNG é que a Igrexa ten que ter un camiño e as institucións, outro". Defende esa separación incluso a pesar do compoñente histórico, non só relixioso, que ten a ofrenda de San Roque, por exemplo.

Se llo explicas, a xente entende moi ben o que se pode facer xa, o que ten que esperar, o que non está da man do Concello...

Arroxo ocupou o tempo en varias xestións mentres que concelleiros do resto de partidos asistían á celebración, di. Escoitou peticións de varios veciños que se achegaron polo consistorio; anotou algunhas, como a colocación duns bolardos nunha rúa; derivou a algún deles a outro servizo, como un cidadán que se queixaba pola tardanza dunha licenza, e instou a outros, como o que pedía o asfaltado dunha rúa, a agardar aos orzamentos do ano que vén.

O tamén responsable da área de mobilidade e infraestruturas urbanas conta que as demandas dos cidadáns son continuas, xa sexa nas oficinas ou na rúa, e asegura que "cando llo explicas, a xente entende moi ben o que se pode facer e o que non, o que ten que agardar ou o que non está na man do Concello", di, no que semella unha sutil crítica ao anterior goberno.

"Si, faltaba dar máis explicacións á xente. Xa o percibía na oposición e agora véxoo aínda máis", afirma. Recoñece, porén, que de momento os cidadáns "son comprensivos porque saben que estamos empezando. Dánnos unha marxe, pero sabemos que a marxe non é eterna. Puxemos o listón moi alto e agora temos que cumprir", expón.

Nos días que leva de alcalde, Arroxo non tivo que facer fronte a ningunha incidencia importante, asegura, pero sufriu a dedicación que implica o cargo. "O xoves, día festivo, estiven co teléfono todo o tempo", sinala.

Falo cos edís do PSOE ao longo do día, co que toque segundo o tema. Cando está a alcaldesa normalmente falo con ela

Nun mes de pouca actividade e no que resulta difícil xestionar, o alcalde adícase estes días a ver como se pode reforzar a brigada de obras e a eléctrica e a programar co resto dos concelleiros do BNG as accións que queren levar a cabo cos orzamentos de 2020. A sinatura —a del e a que correspondería a Méndez— ocupa tamén o tempo de Arroxo, que asegura que ao longo do día fala varias veces cos concelleiros do PSOE, co que corresponda segundo o asunto que toque, di. "Cando está a alcaldesa normalmente diríxome a ela", aclara. Di que é máis máis fácil ca antes. "Ela tamén chama máis", sinala. "É como ten que ser, en realidade".

Arroxo asegura que o bipartito marcha sen maior dificultade, pero confianzas as xustas. Pide acceder ao despacho de alcaldía para fotografarse para esta reportaxe —a petición deste xornal—, pero o persoal de Méndez non o ve axeitado. O nacionalista non forza e posa no balcón.