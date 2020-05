Alberto Cepeda: "De media, la gente ha cogido unos dos o tres kilos de peso"

Alberto Cepeda y su equipo de investigación trazan un mapa sobre las variaciones de los hábitos de los gallegos durante el estado de alarma.

¿Cuál es el propósito de este estudio en una situación tan extraordinaria como la del confinamiento?

Estudiar si existe alguna modificación en los hábitos de frecuencia en el consumo de alimentos, así como los hábitos relacionados con la actividad física. También hemos incluido alteraciones posibles de sueño, que están ligadas a los cambios de hábitos. Pero sobre todo, relacionado con la alimentación.

Un cambio en el hábito alimenticio, positivo o negativo, ¿acaba repercutiendo en el sueño?

Claro. La gente coge más ansiedad, y cuando eso pasa quizá picotean más. Eso puede provocar que duerman más o menos, pero cambia los horarios. Por ejemplo hemos detectado un aumento de la siesta. La encuesta no estudia valores absolutos, estudia si ahora duermes más, menos o igual que antes. Es una comparativa de cambios de hábitos de antes del confinamiento a durante.

¿Cuánta gente ha participado hasta el momento?

Tenemos unas 1.300 respuestas ya recogidas. La mayor parte vienen del medio urbano, aunque hay bastantes de medio rural. Y hay hasta ahora mucha respuesta de la población femenina en relación con la masculina.

Ha aumentado el consumo de tabaco, pero un 15% reconoce que ha dejado de fumar, lo cual es muy positivo

¿Qué conclusiones provisionales se pueden ir extrayendo de esas 1.300 respuestas?

Ha habido un aumento general del picoteo. Se ve que casi el 50 % come más. De media se han cogido unos dos o tres kilos, incluso hay algunos que han cogido seis. En general, en grupos de alimentos no ha habido mucha variación, pero sí en el tiempo de cocinado. Antes dedicaban menos de media hora diaria y ahora dedican más de una hora. También pensé que aumentaría el consumo de los aperitivos salados y sin embargo no ha subido tanto, solo un 25 %. En general la gente come más que antes del confinamiento.

¿Comer más significa comer peor?

Comen más, peor no lo sé. Pero va asociado, si comes más, de alguna manera siempre hay algún grupo de alimentos que se come más, pueden ser los hidratos de carbono los que se vean incrementados, sobre todo por temas de repostería. Pero es una opinión, todavía hay que cerrar la encuesta.

¿Cuándo se cierra?

Quiero llegar a las 2.000 respuestas, que representarían más de un 5% de la población. Sería suficiente para publicar un buen estudio. Pero intentaremos ir un poco más allá, sobre todo por el tema de la ansiedad, a ver cómo puede influir, cómo sacar conclusiones desde el punto de vista de la ansiedad padecida y si eso se puede traducir en la modificación de datos en cuanto a la ingesta de alimentos, teniendo en cuenta de que un 40% de los que han contestado han sufrido episodios de ansiedad.

¿Existe círculo vicioso? ¿Personas que sufren ansiedad, que comen mal y no salen de esa espiral?

Sí, está claro que la ansiedad influye en la cantidad de comida que tomas. El ejercicio físico ha bajado bastante también.

Y todo esto afecta al sueño.

Es curioso, porque hay un 29% que duerme menos y un 35% que duerme más.

¿Se toman más suplementos alimenticios?

Solo un 11% de la gente ha subido la ingesta de vitaminas C o D, de probióticos, pensando en mejorar su sistema inmune, lo que indica el desconocimiento general de todo esto. Definiendo lo que es la aportación de la alimentación al estado de salud de la persona, se debería tener más conocimiento en cuanto a la ingesta. Sobre todo subir de forma elevada la ingesta de vitaminas C o D, el ácido omega3, los pescados, etc. Hay de todo, pero ese 11 por ciento es un dato bajo.

¿Se fuma más?

Ha aumentado el consumo, pero un 15% reconoce que ha dejado de fumar. Es un dato muy positivo.