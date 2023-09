¿Cuáles son las medidas ineludibles que se deben adoptar frente al envejecimiento y la despoblación?

Es un fenómeno imparable. Vamos a pasar, según las previsiones, de un 18% de la población europea mayor de 65 años en 2021 a casi un 30% en 2050. Es uno de los temas que de manera recurrente tratamos en el Consejo de Asuntos Generales, donde nos sentamos los ministros de la Unión Europea (UE). A lo largo de estos dos días en Lugo hemos estado debatiendo y hay cosas que son ineludibles. Igual que Europa tiene una garantía juvenil, es necesario tener una garantía para la tercera edad para cubrir desde el Fondo Social Europeo las necesidades y los cuidados de esa población que está en crecimiento. Hay que darles un acompañamiento y se ha generado un nuevo sector que es el que se llama en la jerga de Bruselas la economía plateada, que ofrece un sistema de servicios, turismo, cultura… Es ineludible ir hacia un sistema de calidad, activo y con cuidados de salud y atención acorde a sus necesidades.

¿Las administraciones son sensibles o lo están dilatando?

Las administraciones públicas lo abordan con total seriedad. En Lugo ha estado la vicepresidenta de la Comisión Europea que se encarga específicamente de estos asuntos. El Gobierno de España tiene el reto demográfico como una cartera dentro del consejo de ministros. Envejecimiento,despoblación, la gran pandemia que está sufriendo Europa, que es la soledad y que afecta mucho a las personas de mayor edad, son prioridades de la agenda de la presidencia española de la UE.

¿Por qué acogió Lugo esta conferencia de alto nivel?

Lugo por su estructura sociológica plantea muy crudamente el reto del envejecimiento y la despoblación. Es claramente una apuesta porque Lugo haya sido durante estos pasados días el centro de Europa, que todos los ojos de Europa se hayan dirigido a Lugo, y que los lucenses conozcan mejor Europa. Es dar una realidad a la gran apuesta de este Gobierno durante la presidencia de la UE, que sea un proyecto de país, que todas las comunidades autónomas acojan reuniones de alto nivel. Lugo celebró esta sobre envejecimiento, Vigo el Consejo de Pesca y Santiago el de Economía y Finanzas.

¿Qué se abordará en la cumbre de la próxima semana en Santiago?

Como en todas las reuniones que están teniendo lugar el liderazgo español de la Unión Europea va a quedar claramente constatado. En estos momentos en los que Europa está haciendo frente a las consecuencias económicas y sociales de la agresión ilegal de Rusia a Ucrania y en los que tenemos que avanzar para dejar atrás definitivamente los restos de la crisis del covid-19, va a ser una reunión en la que se van a tomar decisiones fundamentales.

Estas reuniones se enmarcan dentro de la presidencia española de la Unión Europea, ¿qué supone este semestre?

Se espera mucho de la presidencia española de la UE. Todos mis homólogos europeos deseaban que llegara este momento. Es muy conocido el espíritu europeísta de la sociedad española y del Gobierno del presidente Sánchez. Europa está en una encrucijada. Es el momento más complejo y más convulso de su historia desde la caída del muro de Berlín (1989). Las crisis consecutivas del covid-19 y de la agresión de Rusia a Ucrania hacen que se necesite un liderazgo como el que ejerce España, que es un país al que siempre le ha gustado jugar europeo. Esta presidencia ocurre más o menos cada 15 años y por tanto es un momento para dejar la impronta de la visión española de la UE, para abordar transformaciones fundamentales de la economía y la sociedad como es la transición energética, la lucha contra el cambio climático y mantener la unidad y la cohesión de Europa frente a agresiones exteriores como la de Rusia y también a los desafíos de fuerzas políticas internas extremistas que no creen en los valores de igualdad, diversidad, tolerancia… Por eso es importante que al frente de esta presidencia esté España y esté un Gobierno claramente europeísta como el de Pedro Sánchez.

Se suele cuestionar el peso de España en la UE, ¿cuánto es?

Enorme. No solamente porque somos uno de los grandes países por Producto Interior Bruto (PIB) y por población sino también porque España siempre es solidaria con sus socios europeos. Lo hemos demostrado en la crisis del covid-19 con los fondos Next Generation, con la búsqueda de una vacuna conjunta, con una respuesta unitaria y decidida en torno a los valores de paz de la UE en la guerra de Ucrania y en asuntos como la transición energética, la lucha contra el cambio climático y el pacto migratorio. Ese es el espíritu que quieren nuestros socios europeos y ahí es donde está España.

Un año y medio después parece que se ha cronificado la guerra en Ucrania. ¿Qué previsiones tiene?

Esta guerra es la voluntad de un solo hombre. El presidente Zelenski nunca quiso esta guerra, los ucranianos tampoco, ni por supuesto la UE, ni la Otan, ni el Gobierno de España. Todos estamos dispuestos a que esta guerra termine hoy mismo, pero la voluntad de una única persona la mantiene viva. Lo que sí puedo garantizar son dos cosas: todo lo que España hace junto a sus socios europeos tiene como único fin que la paz llegue cuanto antes y apoyaremos a Ucrania para que defienda a sus civiles indefensos, su soberanía y su integridad territorial tanto tiempo como sea necesario.

¿China, que es clave, está manteniendo una postura ambigua o al menos tibia?

China es un país fundamental en lo que toca a la gestión de los grandes problemas planetarios. Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por tanto es clave para la paz mundial. Tiene un ascendente sobre Rusia y sobre Vladimir Putin que es valiosísimo para que la paz regrese a Ucrania. Siempre que hemos tenido encuentros con las autoridades chinas así se lo hemos trasladado, que por favor utilicen todo ese poder y esa persuasión que tienen para que la paz regrese a Ucrania y lo que hemos recibido por parte de ellas es la certeza de que actúan siempre en esa línea. En las últimas semanas se han producido golpes de Estado en Níger y Gabón.

En los últimos tres años se han registrado en otros cinco países de la zona. ¿África subsahariana es un polvorín? ¿A qué se deben tantas revueltas?

El interés de este Gobierno por África subsahariana no es nuevo. En enero hice una gira por varios países de la zona, entre ellos Níger. Hemos triplicado nuestros programas de ayuda al desarrollo con los países africanos porque no puede haber desarrollo sin estabilidad, pero no puede haber estabilidad sin desarrollo. Las de Níger y Gabón son dos realidades distintas que no están conectadas entre sí pero que sí demuestran la fragilidad de la democracia en muchos países y la necesidad de soluciones africanas para los problemas africanos. Nosotros somos solidarios con las decisiones que están tomando la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) en estos casos.

Siguiendo en África, ¿cómo es la relación con Marruecos y con Argelia, que parece que difiere mucho?

Con todos nuestros vecinos y con todos los países árabes queremos tener las mismas relaciones, basadas en la amistad. Con Marruecos estamos hablando además de la vecindad más estrecha, la de dos países que comparten una frontera terrestre. Hay una norma en política exterior que es que uno debe tener las mejores relaciones posibles con aquellos países con los que tiene frontera terrestre, sea Portugal o Marruecos. No comprendo las posiciones de algunos partidos políticos, como el PP, que ha tomado la bandera desde que el señor Feijóo está a su frente de querer buscar la enemistad con Marruecos. No creo que sea beneficioso para España.

Más al norte, en Gibraltar, en los últimos días se han registrado problemas de acceso para el personal transfronterizo. ¿Cómo es la situación en este territorio británico que está en la Península Ibérica?

Los problemas de acceso del personal español que se generaron en los últimos días se están subsanando por parte de las autoridades de Gibraltar. España ha abordado desde el Brexit con un espíritu constructivo el acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar que busca crear una zona de prosperidad compartida. Por eso no he entendido esos problemas de acceso ni los incidentes en aguas españolas durante este verano. Espero que cuando se forme el Gobierno de España podamos retomar esa negociación, que está muy avanzada, con el mismo espíritu constructivo que ha ofrecido España y que he percibido hasta el momento por parte del Reino Unido. España quiere una zona de prosperidad compartida, pero tampoco va a renunciar nunca a su soberanía.

¿La presidencia española de la UE servirá para estrechar lazos con Latinoamérica?

Cuando estuve aquí hace un año y anuncié que Lugo tendría una reunión de alto nivel de la UE, también señalé eso. La presidencia española arrancó siendo un éxito histórico para la relación entre la UE y América Latina. En julio, pocos días después de asumir la presidencia, tuvo lugar la cumbre UECelac, que no se celebraba desde 2015. Estuvieron 60 países, 50 de ellos a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Se alcanzaron acuerdos históricos con Argentina y Chile y una movilización de 45.000 millones de euros, casi 10.000 de ellos dinero español para conectividad y proyectos de infraestructuras. El presidente Lula lo describió muy bien al decir que no recordaba haber sentido tanto interés y tanto calor de Europa hacia América Latina como en esos dos días en Bruselas. Eso es sobre todo un éxito del Gobierno de España.

"El candidato del PSdeG-PSOE será el próximo presidente de la Xunta"

¿La hipotética investidura de Pedro Sánchez se ha complicado con las demandas de Carles Puigdemont?

Estamos en un tiempo de espera, de que el señor Feijóo acuda al Congreso a finales de septiembre y se consuma este mes en el que ha llevado a España a un bloqueo. Es evidente que no tiene la más mínima posibilidad de sacar adelante esa investidura y lo sabía desde la noche electoral del 23 de julio. Este es el momento del teatrillo y la investidura fallida del señor Feijóo. A partir de ahí se abrirá el momento de atender a lo que de verdad votaron los españoles el 23 de julio, que es que este gobierno de progreso tenga cuatro años más para seguir avanzando en derechos sociales, en crecimiento económico, en incremento de empleo y en convivencia. La negociación del Partido Socialista con otras fuerzas políticas tiene una herramienta clara, el diálogo; un marco clarísimo, la Constitución, y un objetivo final, la convivencia.

¿Difiere mucho la política exterior del PSOE y del PP?

Me sorprende que el señor Feijóo y el PP hayan querido hacer de la política exterior un caballo de batalla. Cuando la política exterior es por definición y no puede ser de otra manera una política de Estado. Me he quedado perplejo de ver las posiciones que llevan al PP a sus orígenes, a los choques de la época de Perejil. Me quedé enormemente entristecido, no como ministro de Asuntos Exteriores sino como ciudadano español, el día que cité a todos los eurodiputados españoles y los únicos que no acudieron e intentaron boicotear la reunión fueron los del PP. La presidencia española de la UE es una política de Estado por excelencia y lo que tenían que haber hecho es haber acudido y aportado y no desmarcarse. O cuando he oído al PP que había que suspender las reuniones de la presidencia española de la UE hasta que se solventara la formación del Gobierno de España o que se celebraran en Bruselas. Eso hubiera causado un daño claro por ejemplo a los hoteleros y la restauración de Vigo en donde se celebró el Consejo de Pesca. Espero que el PP, como todas las fuerzas de derecha democrática europea, entienda más pronto que tarde que la política exterior solo puede ser una política de Estado.

Galicia celebrará elecciones autonómicas. Debido a la investidura Ferraz ha suspendido las primarias anunciadas para este mes con el fin de elegir el candidato socialista. ¿Retomarán ese proceso interno?

Me parece de sentido común que, cuando estamos en un proceso de la envergadura de la formación del Gobierno de España, todos los internos pasen a otro momento y primero se ventile eso. Lo enmarco dentro de la normalidad absoluta. Lo que sí constato es que cuando vine aquí hace un año y anuncié que Lugo tendría una reunión de alto nivel el PP estaba enfrascado en intentar que tanto la capital lucense como la Diputación pasasen a sus manos y regreso un año después y la alcaldesa sigue siendo del Partido Socialista, el presidente de la Diputación sigue siendo del Partido Socialista y de lo que estoy seguro es de que quien sea el candidato del PSdeG en las elecciones gallegas va a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia.

"Lugo es una tierra magnífica"

El jefe de la diplomacia española se ha prodigado últimamente en sus visitas a Lugo. Hace un año participaba en un foro organizado por el Grupo El Progreso. En julio, durante la campaña de las elecciones generales, mantenía un encuentro con empresarios en el edificio Impulso Verde de la capital lucense. Y en agosto visitó A Mariña con su íntimo amigo el senador César Mogo como anfitrión. Incluso participó en la Feira do Bonito de Burela. Repetía así la estancia estival de 2022, cuando conoció el pueblo de O Valadouro que se llama como su apellido, Albares.



Múltiples encantos

El titular en funciones de la cartera de Asuntos Exteriores se deshace en elogios. "Es una tierra magnífica para acoger reuniones del más alto nivel de la UE y también para venir a descansar y a disfrutar de todo lo que Lugo tiene que ofrecer: un paisaje maravilloso, unas playas extraordinarias, una gastronomía de primer nivel y, sobre todo, una gente extraordinaria, amable y realmente enriquecedora", asegura.