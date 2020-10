Al son de la música

Las calles no presentan aglomeraciones. El tráfico es fluido. Hay plazas libres para aparcar en el entorno del Parque y también mesas en los restaurantes para comer o cenar. No se sabría que Lugo está celebrando sus patronales de no ser por el afloramiento de calderos de pulpo a las puertas de los establecimientos de hostelería y, sobre todo, por la infinidad de conciertos, con aforo limitado, que se programan en los seis escenarios que están repartidos por la ciudad.

La música fue este sábado la protagonista en una docena de actos. Además de la cita con la música negra y electrónica de Sanfroidance, actuaron desde Som do Lilá, Pingarela, Caivanca, Berta Franklin, Zuma, Lagarto Zulú, De Vacas, Tito Ramírez, Caamaño & Ameixeiras y el plato fuerte del dúo gallego de pop y trap Verto, con su tema Oie Gayego, que repetirá este domingo y este lunes en el parque del Miño y Agro do Rolo. El grupo santiagués, integrado por Alberto Mira y Fernando Peleteiro, dos estudiantes de Medicina, alcanzó gran popularidad durante la pandemia con su trap ‘retranqueiro’.

También tuvo este sábado su protagonismo por partida doble la artesanía. La asociación Traxandaina contó en su muestra en el Cantiño Nemesio Cobreros con la presencia de los lutieres Lis Latas, Germán Arias, Xaneco Tubío y Miguel Mosquera.

Traxandaina se encargará en el Domingo das Mozas de vestir con el traje tradicional gallego a las autoridades, que lo deseen, que participen en la ofrenda floral a Rosalía de Castro, que, a las 12.30 horas, correrá a cargo de la artista plástica Mónica Alonso. Este año no habrá el desfile que se celebraba en la Praza Maior, ante el consistorio, debido al covid.

La organización Corazóns Artesáns, por su parte, organizó este sábado el San Froilán Tecedeiro en el parque Rosalía de Castro, con una actividad de cestería.

No faltaron tampoco los espectáculos para los más pequeños en el San Froilán Miúdo, que tiene como escenario el patio del edificio administrativo, lo que fue en su día el Seminario Menor. Este sábado actuaron Trío Deltrés, con su ‘+Ritmo’, y María Fumaça, con ‘O veleiro verde’.