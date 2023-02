Sergio Vázquez: "Aislar bien nuestra casa evita que se filtre radón y previene el cáncer"

La oncología de precisión está de moda. ¿Podría explicarle a un profano en qué consiste?

Es seleccionar el mejor tratamiento para un determinado paciente en base a la búsqueda de biomarcadores en el tejido o bien en la sangre u otro tejido líquido, como puede ser la orina, mediante una biopsia. Los biomarcadores nos indican cuál es la vía por la que un tumor está creciendo para que podamos bloquearlo con un tratamiento dirigido a controlar el crecimiento del tumor a través de esa vía. Por tanto, estamos dando a nuestros pacientes un tratamiento a la carta. Es ya el presente.

¿Qué supone para usted coordinar un foro sobre una de las formas más vanguardistas de medicina?

Es una de mis pasiones llevadas a un congreso. Es la quinta edición y ya está bastante establecida como una de las reuniones referentes a nivel nacional e incluso Portugal y Latinoamérica.

¿Y qué significa para la medicina gallega que se celebre en Vigo?

Citar a los mejores especialistas nacionales, reunirnos y trabajar no solo del punto de vista clínico, sino también con otros especialistas. No seremos solo oncólogos médicos, sino también oncólogos radioterápicos, biólogos moleculares, patólogos, informáticos y, en general, gente que trabaja en la parte más básica de la oncología y con la que normalmente no estamos tan en contacto. Se trata, básicamente, de poner en común temas que muchas veces los oncólogos no estamos acostumbrados a tratar. Por eso optamos por charlas cortitas dejando mucho tiempo para el debate. Aprendemos más de esta forma, discutiendo y poniendo cosas en común, que con conferencias muy largas.

¿Es más necesaria que nunca esta simbiosis multidisciplinar en la medicina de precisión?

Sí. Y no solo en la medicina de precisión. En la oncología llevamos tiempo trabajando de una manera multidisciplinar con otros especialistas. De hecho no se puede tratar un paciente sin todos los especialistas implicados en el proceso. Además, caminamos hacia un trabajo por procesos asistenciales, de forma que cada tumor sea visto como un proceso en el que participan distintas especializades médicas y no como un caso independiente en cada especialidad.

Una de las mesas del simposio, a cargo de la doctora Laura Mezquita, del Clínic de Barcelona, trata sobre radón y cáncer. ¿Hasta qué punto es un factor de riesgo extra en Galicia de cara a desarrollar un tumor?

Es tan importante que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, y además potencia el efecto del tabaco en fumadores. Como bien dices, Galicia tiene un problema: es, junto a Extremadura y Asturias, la comunidad donde mayor cantidad de radón se ha encontrado en las casas. ¿Por qué? Por el suelo granítico, por el mal aislamiento de las casas y por la mala ventilación. En este sentido, tengo que decir que el Hula estamos trabajando en un proyecto, junto al Clínic y otros hospitales de España, por el cual estamos realizando mediciones de radón en edificios de Lugo donde viven pacientes con cáncer de pulmón y relacionándolo con determinadas mutaciones mediante oncología de precisión. Llevamos ya en Lugo más de 50 pacientes en estudio. Se instalan medidores de radón en sus casas, se mide y se relaciona con su historia clínica. Es un estudio sencillo y que dará unos resultados muy interesantes.

¿Entonces aislar y ventilar más las casas puede prevenir el cáncer?

Sí. En primer lugar se aconsejan medidas de aislamiento, como tapar grietas, para evitar que se filtre el radón. También debemos ventilar por si entra. Algo tan sencillo como abrir más tiempo al día las ventanas puede ayudar.

Siguiendo con la situación gallega: acaba de publicarse el informe dinámico de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), que sitúa la comunidad como la tercera en proporción de casos de cáncer...

Sé que salió ese informe pero esos datos no son representativos de Galicia. En Galicia no existe todavía un registro de tumores, aunque se va poner en marcha (Regat). La incidencia real se sabe por la información que recoge Anatomía Patológica, no por lo que vemos en Oncología u otros servicios...

Una pregunta clave: además de consejos obvios como no fumar o no tomar el sol sin protección, ¿qué aspectos debemos de tener cuidado para prevenir el cáncer?

Evitar el alcohol, seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio. Está demostrado que caminar diariamente previene el cáncer.

¿Con la dieta se refiere a vetar comida basura y procesados?

Sí. Por el resto podemos comer un poco de todo: que tenga proteínas pero no abusar de las grasas, ahumados, brasas... Que puedes comer un chuletón un día pero no todos los días carne roja. En cambio, sí es bueno abusar de las verduras, el aceite de oliva y el pescado, además de la fruta diariamente. Esto es prevención primaria, después está la secundaria, que son los cribados.

¿Cree que los programa de cribados son suficientes en Galicia o deberían ampliarse a más edades?

Están funcionando muy bien. Además, se ha puesto en marcha el de cérvix y se quiere poner el de próstata, probablemente con inteligencia artificial. Y también se trabaja en el cáncer de pulmón. Los de colon, mama y cérvix están ya muy desarrollados.

¿Cómo es la apuesta que se hace desde el Hula por la oncología de precisión?

Estamos trabajando muy bien. Hemos adquirido un aparato para detección de biomarcadores. Es una máquina sencilla que tiene Anatomía Patológica, y ya hemos elaborado un protocolo de biomarcadores, de tal manera que en cuanto el paciente visita oncología médica por primera vez, ya tiene hecho el proceso. Antes teníamos que mandar esos biomarcadores a Santiago y ahora lo hacemos intramuros en el Hula.

Al respecto, le pido una opinión personal: la única máquina de radioterapia de precisión molecular de España es la donada por Amancio Ortega al hospital. ¿Qué opinión le merece que la filantropía aporte recursos a la sanidad?

Estoy totalmente de acuerdo. Ayudar a la sanidad pública me parece perfecto y pasa en muchos países.