El aislamiento ahuyenta del campus a alumnos de fuera pese a ser muy barato

El coste de la matrícula es uno de los factores que explica el abandono de los estudios universitarios de grado en España. Así lo concluye el último informe sobre este tema que publicó el año pasado el Ministerio de Universidades. Siguiendo esta misma lógica, se podría intuir que los precios públicos establecidos por las administraciones autonómicas y el coste de vida de las ciudades también afectan a la movilidad estatal del alumnado a la hora de elegir destino académico.

Pero no solo: el Campus Terra no solo está en una ciudad de vida relativamente económica, sino que sus matrículas figuran entre las más baratas de España. Pese a ello, no consigue atraer un número significativo de alumnos de fuera de Galicia. Una de las principales causas está en las malas infraestructuras de comunicación.

Dentro del sistema universitario español, Galicia es la segunda comunidad autónoma más económica en cuanto a los precios públicos por crédito. Tan solo está superada por Andalucía. Y dentro de la geografía gallega, el campus de la USC en Lugo es uno de los más asequibles porque el nivel de vida de la ciudad está por debajo del de Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo.

La mayoría de los grados ofertados en Lugo presenta un alto nivel de experimentalidad que incrementa el coste de matrícula. Aún así, completar los 300 créditos del Grado de Veterinaria en la USC con los precios públicos actuales supone un desembolso total de 4.179 euros para estudiantes comunitarios, y 5.223 euros para extracomunitarios. Cursar estos mismos estudios en Madrid conlleva un gasto mínimo de 6.204 euros, y en Castilla y León, al menos 6.114 euros. La diferencia en el coste de la matrícula ronda los 2.000 euros.

Campus con hándicap

En este caso, aproximadamente la mitad de las 110 plazas que se ofertan anualmente se cubren con alumnado de fuera de Galicia, especialmente de comunidades autónomas próximas como Asturias, donde no hay oferta pública de estos estudios. El coste de la matrícula, con todo, parece no influir en la decisión del alumnado.

El decano de la Facultad de Veterinaria de la USC en Lugo, Gonzalo Fernández, reconoce que no tienen problema para conseguir alumnado en su área de influencia porque esta es una formación actualmente muy demandada. En el campus lucense, no obstante, sí han observado que las dificultades de comunicación son un obstáculo para atraer alumnado de fuera de Galicia.

El año pasado, comenta Fernández, un estudiante de Salamanca que había sido admitido en Lugo comunicó que se iba a ir a Cáceres porque le resultaba mucho más fácil el desplazamiento. El decano asegura que la Facultad de Veterinaria está muy bien valorada, pero señala que el aislamiento y la desconexión por transporte público del campus lucense es un hándicap para la atracción de alumnado. Ni siquiera el menor coste de matrícula puede compensar esa desventaja relativa.

Postgrados

La diferencia entre los precios públicos de los créditos universitarios es todavía mayor en las segundas y sucesivas matrículas de grado y en los programas de máster, sobre todo cuando estos no son habilitantes y el alumnado es extracomunitario.

Con los precios públicos congelados en Galicia desde hace más de una década, un máster universitario de la USC en Lugo puede salir por 591 euros cuando su nivel de experimentalidad es bajo, como en el caso del de Profesorado, habilitante para la función docente y muy demandado en los últimos años. Esta misma formación en las universidades públicas madrileñas se paga a 1.015,20 euros como mínimo. Si el máster no es habilitante, la diferencia entre cursarlo en Lugo o Madrid aumenta considerablemente.

El 21% de estudiantes de nuevo ingreso en grado vino de fuera de Galicia

Los datos de admisión del curso pasado demuestran que la gran mayoría del alumnado de nuevo ingreso en los 21 programas universitarios de grado que se ofrecen en el campus de Lugo de la USC procede de Galicia. De los 867 estudiantes que figuran en la base de datos, 685 vinieron de alguna de las cuatro provincias gallegas.

Este alumnado representa el 79% del total. Lugo y A Coruña, asimismo, se posicionan como las provincias de origen de la mayoría de estudiantes que comienza estudios de grado en el campus lucense y entre las dos suponen el 63%. A tenor de estos datos correspondientes al curso 2022-2023 se puede concluir que la cercanía al campus se tiene muy en cuenta en la selección de estudios universitarios.

En cuanto a las provincias no gallegas que aportaron más alumnado de nuevo ingreso el año pasado sobresale Asturias, con 65 personas y notable presencia en la Facultad de Veterinaria porque el lucense es el campus más próximo que ofrece estos estudios. Le siguen León, con 22; Madrid, con 14; Santa Cruz de Tenerife, con siete; y Burgos y Cantabria, con seis. En la lista de provincias de origen, no obstante, se encuentran otras 29 de fuera de Galicia representadas con entre uno y cinco estudiantes.

Los grados de Veterinaria, Enfermería y Bioquímica, junto al programa de doble grado que permite obtener las titulaciones de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, fueron las de nota de corte más alta el año pasado en el campus lucense.