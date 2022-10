Aislado en plena ciudad

Un anciano de 79 años que vive en la Rúa Vía Romana XIX a escasos metros de la Ronda das Fontiñas y que resultó herido en accidente mientras realizaba tareas de desbroce en una finca, tardó más de una hora en ser auxiliado por una ambulancia debido a que los sanitarios no daban encontrado inicialmente la casa. Además, el vehículo se quedó después atascado en el camino a causa de un coche que estaba mal aparcado.

El anciano herido. EP

Tras la espera, el hombre pudo ser atendido por los sanitarios de las heridas y luego fue trasladado por su hija hasta el Hula para realizarle más pruebas. Sin embargo, Cristina Valín se lamenta de que, a pesar de que su padre, vive en pleno casco urbano, la falta de un acceso acondicionado a la vivienda, que lleva años reclamando, provoca que esté prácticamente atrapado en la ciudad.

"Es una casa construida con permiso del Ayuntamiento que paga sus impuestos, que carece de agua de la traída, de luz pública, y de un acceso decente asfaltado como todos los vecinos de Lugo tienen", comenta la mujer, que asegura que se reunió "con la alcaldesa y su segundo de abordo y muy amablemente me dijo que estábamos en tierra de nadie y que no harían nada por nosotros".

Valín añade que llevan presentado muchos escritos, "ya desde antes de Orozco ser alcalde", y comenta que están "cansados de ser ciudadanos de tercera, porque hasta la aldea más remota de O Courel tiene servicios".

La afectada explica que el camino de acceso a la vivienda está sin asfaltar y que "prácticamente todos los terrenos de esa zona los han comprado contratistas a la espera del momento de la especulación y nuestros queridos mandatarios no hacen nada por nosotros, porque están a la espera de su correspondiente cazo", denuncia. "Total, solo vive un pobre anciano que necesita servicios que no tiene", comenta Valín, que se pregunta qué puede hacer "contra toda la burocracia de mandatarios inútiles que no lo han parado de ignorar una y otra vez".

"Todo han sido portazos en las narices y ahora, más que nunca, mi padre necesita un acceso digno", advierte Cristina Valín

La hija de este vecino dice estar también "desesperada" y que ya no sabe qué más puede hacer para llamar la atención del Concello. "Todo han sido portazos en las narices y ahora, más que nunca, mi padre necesita un acceso digno. Mi madre murió cuando yo tan solo tenía 11 años y él lo es todo para mí", explica Cristina Valín, que pide a los responsables políticos que se pongan en su piel y tengan la humanidad de ayudarles.

De hecho, asegura que sintió impotencia después de haber estado una hora tratando de soltar el espolón del chaleco de la desbrozadora que estaba usando su padre hasta que llegó la ambulancia, "que se perdió porque pensaron que era imposible que ese fuese el acceso a una casa en plena ciudad". Explica que pudo finalmente guiarlos por el móvil y que ni los sanitarios, de los que destaca su amabilidad y su buen hacer, daban crédito del aislamiento que tiene esta vivienda.

Desde el Concello se asegura que conocen el caso, pero que el hecho de que el camino esté afectado por la Vía Romana XIX impide de momento actuar en el mismo. Las mismas fuentes explican que, al igual que ocurrió en O Carme, la alta protección que tiene esta senda solo posibilita que se hagan arreglos en el firme, pero no ampliar ni hacer más ancho el camino. De todas formas, indican que se continuará tratando de buscar una solución a este problema.