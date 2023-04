"Aínda hai estereotipos na enfermería"

Cando tivo que escoller o grao que quería estudar, puxo Enfermería, de primeira opción, e Comunicación Audiovisual, de segunda. Con só 28 anos, non lle deu tempo a elixir. Cousas do destino, fíxose enfermeiro pero tamén acabou facéndose fotógrafo. Como enfermeiro, gáñase a vida —estivo no Hula e agora está no centro de saúde de Fingoi, en Lugo—. Como fotógrafo, vén de gañar o concurso nacional de Fotoenfermería, onde retrata o día a día da enfermería. Calquera diría que é a simbiose perfecta.

Ten algo de relación a fotografía coa enfermería?

É complicada unha relación directa entre unha cousa e outra pero, a través da fotografía, pódese dar unha visión real da enfermería porque aínda hai moitos estereotipos como, por exemplo, o da enfermeira con pouca roupa. O que si é certo é que tanto a enfermería como a fotografía requiren de disciplina, concentración e ter bo ollo, tanto clínico como de encadre.

O título da foto gañadora é ‘Mientras todos duermen’. A que se refire en concreto?

O que pretendo dicir é que nós, os enfermeiros, seguimos aí, ao pé do canón, mentres outra xente durme. Por iso, a fotografía gañadora describe o traballo nocturno dos enfermeiros, que fixen cun flash azul para crear esa sensación da soidade da noite, que se ve nos corredores do hospital. Para iso contei coa colaboración dunha compañeira, Blanca Silvarrey, que é a protagonista da fotografía, onde aparece preparando unha medicación.

Poderíase dicir que a fotografía é a súa vocación frustrada?

Son bastante polifacético, gústame probar moitas cousas. Tamén me gustaba o xornalismo... Creo que teño dúas cualidades para ser enfermeiro: a empatía e a paciencia. Cando aprobei a Selectividade, non sabía se estudar Enfermería ou Comunicación Audiovisual pero pensei que esta última carreira tiña menos saída e o mercado laboral podería estar máis saturado.

Cando empezou a facer fotos?

Foi hai seis anos. Gústanme moito os coches e fun ao rally de Montecarlo. Alí un compañeiro deixoume probar unha cámara e engancheime. A partir de aí, fixen algunha voda axudándolle a un amigo fotógrafo profesional e tamén gañei outros tres premios de concursos convocado pola USC, a Deputación e as adegas da Ribeira Sacra.

E cales foron as súas primeiras experiencias como enfermeiro?

Unha das primeiras anécdotas que vivín como enfermeiro foi cando lle tiven que poñer unha inxección a un paciente nun glúteo e, do tenso que estaba, rebotou a agulla.

Os enfermeiros están, polo xeral, infravalorados polos pacientes?

Eu diría que non, pero si estamos infravalorados pola Administración e os políticos. Creo que se debería tratar mellor á xente a nivel de contratos.

E polos médicos?

Hai anos había unha visión máis clasista pero agora, polo xeral, hai un bo trato hacia os enfermeiros e fórmanse bos equipos.

Que tal lle vai sendo enfermeiro nunha profesión con maioría feminina? Séntese aceptado?

Cada vez hai máis rapaces. Na miña promoción, de 80 que eramos, 20 eramos homes. Non hai discriminación.