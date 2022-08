Ahorro sí, pero no así

El presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, comparte con otros representantes del comercio la certeza de que los empresarios ya se preocupan e implican en el ahorro energético. No ve mal que se inste a apagar los escaparates por la noche pero estima que la norma, y no solo en ese punto, es demasiado generalista. "¿Por qué deben apagarse a partir de las 22.00 horas? En Lugo, en invierno, a las 19.00 ya es de noche, por ejemplo. ¿Y hasta qué hora deben permanecer apagados? ¿Se pueden encender a las siete de la mañana?", se pregunta.

Considera que el plan que entra en vigor este miércoles 3 de agosto tiene muchos puntos sin desarrollar o con una redacción que propicia dudas. El punto que más preocupó a los socios de Lugo Monumental, pese a todo, no es el de los escaparates sino el de la obligación de tener mecanismos automáticos para el cierre de puertas, de manera que se eviten desperdicios de energía, ya sea de calefacción o de aire acondicionado. Latorre admite que resulta tranquilizador que sea suficiente con colocar un dispositivo de muelle. "Sería un contrasentido que, para ahorrar energía, tuviera que ser una puerta eléctrica. También lo es que al comercio se le obligue a apagar los escaparates de noche y el Concello proyecte hacer unas caldas en las que el agua se calentará con electricidad", dice.

Por eso le resulta paradójico que para informar de las propias medidas de ahorro energético en los comercios la norma especifique que se admite tanto un cartel normal y corriente como una pantalla eléctrica.

"As medidas son un parche. Ao final pagámolo os de sempre"

Para la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces), Ricardo Arias, la medida es un "parche". "Persoalmente paréceme un pouco absurdo. Están un pouco á desesperada, non saben que facer e ao final pagámolo os de sempre", opina el sarriano.

Cree que el ahorro energético será "mínimo", pues las tiendas y pequeños negocios no son los que más energía consumen, sino que son las grandes empresas. Además, considera que la medida podrá perjudicar a los negocios. "Apagar os escaparates supón unha menor chamada a nivel comercial e tamén é máis perigoso, para roubos e outras cousas. Ao mellor Sarria non é o sitio máis problemático, pero en cidades...", dice Arias. El empresario afirma que, en lugar de medidas como esta, el Gobierno debería buscar otras vías para producir energía.

"Muchos negocios ya aplican medidas más drásticas"

Entre los comerciantes y pequeños empresarios de la Ribeira Sacra, la lectura es similar. Aprueban cualquier medida de ahorro energético, pero dudan de que esta en concreto vaya a tener una gran incidencia. De hecho, como apunta el presidente de la asociación de empresarios y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Chantada, Néstor Quiroga, muchos negocios "ya aplican estas medidas e incluso mucho más drásticas" debido a los "disparatados precios de la energía" y recordó que la mayoría de establecimientos posee luminaria "con temporizadores". En opinión de Quiroga, estas medidas deberían ser "más drásticas y enfocadas en los sectores públicos, donde realmente todos podemos apreciar el despilfarro energético que se hace año tras año".

En Monforte, Ángel Folgueira, gerente del Centro Comercial Urbano (CCU), tampoco cree que la medida vaya a tener un gran impacto. "Mucha gente ya estaba tomando medidas como esta. Puede haber algún caso puntual que se vea afectado, pero no debería generar una gran problemática ni tener una incidencia grande", dice. Desde la asociación de comerciantes e industriales de Taboada (Acinta) ven con buenos ojos "calquera medida de aforro", pero subrayan que en el caso de las pequeñas empresas de poblaciones rurales deben ir acompañadas de "axudas que solventen os problemas derivados destas situacións tan complicadas".

"Esta medida suporá meter ás oito a xente na casa no inverno"

José Carlos Paleo, presidente del Centro Comercial Aberto (CCA) de Foz, defiende el compromiso de los comerciantes con el ahorro energético optando por instalar luces Led y por hacer un consumo responsable debido a los elevados precios de la energía. Por eso considera que el apagar las luces a las diez de la noche supondrá una "sensación de desánimo" en la ciudadanía, además de contribuir a dar una mayor sensación de inseguridad en la calle. "Non sei como se mediu o que supón de aforro esta medida, pero penso que antes de tomar decisións hai que darlles unha volta", asegura y subraya que durante los meses de invierno supondrá "meter á xente na casa ás oito e media da tarde". "Comercialmente esta medida é moi negativa", sentencia.

"No verán non afectará pero no inverno verase todo moi triste"

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo, Carmen Cruzado, reconoce que apagar todo el tejido comercial a las diez de la noche inundará las calles "de tristeza porque a ausencia de luz non invita a saír". "Agora no verán non afectará, pero no inverno si que se verá todo moi triste", afirma y reconoce que los elevados precios de la luz ya provocaron que algunos comercios ribadenses hayan adoptado por sí mismos esta medida de ahorro energético.

Con respecto a otras medidas de ahorro planteadas por el Gobierno, asegura que están pensada para ciudades, grandes superficies comerciales o zonas con temperaturas muy elevadas y que estas deberían aplicarse "en función da idiosincrasia de cada zona".

"A luz dos escaparates é unha luz mínima, de baixo consumo"

Desde la Asociación de Comerciantes, Empresarios e Autónomos (Acea) de Meira, su presidente, Diego Méndez, afronta estas medidas con cierta susceptibilidad, "A luz dos escaparates é unha luz mínima, case todos xa teñen instalada iluminación de baixo consumo, así que non creo que repercuta moito á hora de aforrar", dice, al tiempo que muestra su preocupación por la seguridad. "A luz nos escaparates tamén é unha medida disuasoria, xunto coas cámaras, e nisto pode ser prexudicial para os comercios quitala", añade Méndez, quien propone "axudas para a renovación de equipos de regulación da temperatura máis eficientes".

"Sempre é o pequeno comercio o que ten que facer esforzos"

En la misma línea, Marcos García Lombardero, representante de los comerciantes de A Pastoriza (Asapa) cuestiona la efectividad de la norma y critica que "sempre son os mesmos, o pequeno comercio, o que ten que estar facendo esforzos". "Que os tres ou catro escaparates da Pastoriza apaguen as súas luces desde as dez ata a hora de apertura, dubido que repercuta moito", concluyó.