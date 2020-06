"Ahora no hay sintomáticos y saber dónde se contagió un caso es difícil"

La suya es una labor investigadora que exige mano izquierda, dotes de persuasión, insistencia y empatía. Trazar el mapa de cómo nos movemos y relacionamos no es tarea fácil.

¿Cómo se hace exactamente el rastreo de casos?

En cuanto nos comunican un positivo hacemos una encuesta epidemiológica a esa persona, en la que preguntamos de todo. Ahora mismo, si ha estado con alguien que no estuviera debidamente protegido se aísla a ese contacto directamente. Por ejemplo, alguien que entra en una tienda con mascarilla, se relaciona con el personal de esa tienda pero protegido, ahí no tiene que pasar nada. Pero si esa persona va a tomar con alguien un café y, evidentemente, se quita la mascarilla para hacerlo y está a menos de metro y medio, a ese contacto lo aislamos. Mandamos un correo a la Central de Seguimiento de Casos, que le hará un seguimiento a ese contacto durante los siguientes 14 días.

¿Qué cantidad de preguntas hay que hacer para hacer un rastreo?

Muchas. Hay unas oficiales, de partida, pero después tienes que preguntar por su marido o mujer, por ejemplo, y dónde trabaja... vas ampliando círculos.

De un solo positivo van saliendo contactos y contactos...

Claro. De un solo caso, pueden salir de diez a doce contactos, de media. Pero dependiendo de la edad y de a qué se dedique pueden ser varias decenas. Uno de los últimos casos que hemos visto es el de es una persona joven, que salió a tomar café con alguien, fue al gimnasio... tiene más contactos que otro también reciente, el de una mujer mayor que se relacionaba solo con su familia directa y su cuidador. Son más difíciles de rastrear los casos de gente joven porque tienen más contactos, se mueven más y se relacionan más. Esa persona, por ejemplo, había tenido una reunión de trabajo con mucha gente, pero todos llevaron mascarilla y mantuvieron la distancia, con lo que no se consideran contactos estrechos. Con una de esas personas se fue a comer y, en ese caso, sí lo es, al estar más cerca y quitarse la mascarilla.

¿El objetivo último del rastreo es saber cómo se contagió alguien o detectar casos que tenga cercanos para que no sigan extendiéndose?

Las dos cosas. Una cosa que hacemos es buscar el origen, lo que ahora es muy difícil. Cuando empezamos, por ejemplo, había habido casos que habían ido a un viaje del Inmserso a Fuengirola; de ahí empezamos a abrir nuevas ‘ramas’, hijos de esos casos, familiares, amigos... y encontramos otros nuevos. Pero cuando lo que nos vamos encontrando son casos de tests rápidos, porque no hay gente sintomática ahora mismo, no hay detección de casos activos. Lo que nos encontramos son positivos antiguos, que se detectan ahora porque, por ejemplo, en su empresa le hacen un test rápido y después vemos que, en la serología, tienen IGM [los primeros anticuerpos que aparecen] negativa e IGG [anticuerpos que aparecen más tarde, tras pasar la enfermedad ] positiva. Han pasado el Covid- 19 pero ya no contagian.

¿Qué implica eso? ¿Quiere decir que alrededor no encuentran personas contagiadas?

No, no las encontramos. Hacemos un rastreo de todos los contactos y la mayoría de las veces pedimos serología. Aunque, por supuesto, si alguno tiene cualquier tipo de síntoma se hace PCR. En el último caso se hicieron varias PCRs y varias serologías, todas negativas, hasta que se tuvo claro que era una infección antigua, concluimos que de marzo.

¿Es laborioso el rastreo? ¿Supone un reto y qué es lo más complicado de la operación?

Lo es. Hablamos con los contactos muchísimas veces. Hay gente que colabora, la mayoría, y hay otra que sabemos que no nos cuenta la verdad. A veces porque tienen miedo, un trabajo en el que no declaran... Es muy importante dejar claro que cuando llamemos nos tienen que transmitir información veraz y lo más completa posible. Es una información que se va a quedar dentro del expediente y está protegida por la Ley de Protección de Datos, no va a pasar nada. Nosotros tenemos que intentar buscar el origen y que en las ‘ramas’ que salgan de ese caso no haya ningún otro que sea infectivo. A los casos los llamamos muchas veces y gente distinta pero es verdad que ellos nos van a contar lo que nos quieran contar.

¿Se encuentran gente que, por ejemplo, ha tenido encuentros que no quiere revelar, lo que puede obstaculizar la posibilidad de hacer seguimientos adecuados?

Sí.

Y también gente que no es capaz de recordar con quién ha interactuado desde que tuvo síntomas...

Claro. La primera vez que llamas a un caso, le da cierto shock saber que es positivo. Nosotros nos centramos en saber cómo se encuentra en ese primer contacto. Luego, al cuarto de hora o veinte minutos, lo volvemos a llamar y ya podemos tener una conversación más sosegada. A partir de ahí vamos nosotras cuadrando detalles y, cuando algo no nos encaja lo volvemos a llamar. La gente va haciendo memoria, elaborando un diario y recopilando teléfonos. Es verdad que ahora lo podemos hacer así porque tenemos más tiempo. Al principio fue todo mu- Begoña Seco. cho más rápido.

"Llamamos a las fuerzas del orden si un positivo está en la calle"

¿Cómo fue el rastreo cuando siempre había casos nuevos?

Hacíamos encuestas de nueve de la mañana a once de la mañana. Hay diferencias con respecto al trabajo de ahora, es más tranquilo, pero te da miedo que vuelva a atrás. Casi te preocupa más un solo caso ahora que lo que antes te preocupaban varios por ese motivo. Nos ayuda mucho la Central de Seguimiento de Contactos porque, cuando tienes 10 no pasa nada, pero se acumulan y cuando tienes 40, 50 o 60... es inviable para nosotros hacer ese seguimiento. Nos avisan con las incidencias, si alguien no contesta al teléfono o no colabora.

¿Qué ocurre si no colabora?

En algunos casos podemos tener que recurrir a las fuerzas del orden. Lo hemos hecho con algún caso que te dice que está en casa cumpliendo el aislamiento y oyes ruido de calle de fondo. Impone más la Guardia Civil o la Policía recordándole que tiene que estar en casa que nosotras diciéndoselo por teléfono. Ese un problema de salud pública. Un positivo no puede andar por ahí.

¿Y qué se hace con quien no quiere contar? En realidad, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes quien no te cuenta?

Lo que hacemos es insistir en la importancia que tiene que colaboren, que se paralizó un país por esta enfermedad. La mayoría de la gente está muy concienciada. También recurrimos a veces a los servicios sociales de los concellos para conocer detalles como si un determinado caso estará en condiciones de cumplir con el aislamiento, por ejemplo, y colaboran de maravilla.

Viendo la cantidad de gente con la que alguien contacta a lo largo del día casi sin percatarse y cómo un solo caso puede suponer el aislamiento de decenas de personas, ¿Cómo cree que va la desescalada? Hay de todo. Me llama la atención lo rápido que mucha gente olvida lo que acabamos de pasar.

Cuando estuvimos en el período de confinamiento total la gente era extraordinariamente estricta. Ahora menos. Hay que usarla siempre, es elemental, es la única forma de parar esto. Solo este último caso que vimos podía haber provocado otros 60 pero fue una persona precavida que usó siempre mascarilla. Me preocupa la gente joven, los adolescentes, que no toman tantas precauciones.