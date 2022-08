Carmen se empoderó hace tres años, cuando cogió las riendas del grupo Lence, una vez fallecido su padre. Hubo un tiempo en que era la hija de y la mujer de. Ahora es ella misma.

Cerró 2021 con un 10 por ciento más de ingresos y también fue distinguida como una de las cien mujeres líderes más influyente de España. ¿Tiene tanto poder?

Me hizo gracia ese ránking porque tengo dos hijos adolescentes y soy la que menos influye en ellos. La verdad es que una no es consciente del poder que tiene. Espero influir de forma positiva.

Sin embargo, suele publicar muchas reflexiones en las redes. ¿Hay ahí una vocación de influencer?

Lo que hago es reflexionar sobre cosas que me pasan y compartirlo con el mundo. Cuando se comparten las cosas, estas se diluyen. ¡De eso sabemos las mujeres!

¿La Carmen Lence ejecutiva es la que siempre quiso ser?

Tuve una lucha constante en la vida. En principio, la tenía fácil y tenía lo que quería. Por eso, me decían "confórmate con estar en Lugo", con que los demás escojan tu vida. Y yo quería seguir buscando mis cosas. Al final, lo hice y he ganado una gran seguridad en mí misma. Ahora me importa un pimiento lo que piense el mundo. Me planteé vivir la vida a mi manera y ser coherente con mis valores y eso es lo que te da satisfacción. En cambio, lo fácil se hace, al final, difícil y genera insatisfacción. Mi padre siempre nos decía que llevásemos la empresa pero le costaba delegar. Y ahora por fin vivo mi sueño a mi manera, sin adaptarme a las ideas de mi padre.

¿Se siente libre?

Me siento libre de escoger. Hubiese sido más fácil vender la empresa y estar en casa escribiendo libros pero estaría insatisfecha. Hay algo en esta empresa. Es el legado de mi padre y también una plataforma para conseguir cambios y crear riqueza.

¿Heredó su liderazgo?

Aprendí de él que logras cosas con tiempo, esfuerzo y sacrificio.

¿Cuántas veces al día la comparan todavía con él?

No siento que la gente me compare. Lo que vi es que estaba acostumbrada a sus maneras y yo soy más colaborativa y suelo hacer preguntas. No quiero ser, ni pretendo ser como mi padre.

¿Qué queda en usted de aquella niña a la que su padre le dijo una vez: "No te preocupes, ocúpate"?

Esa niña vive en mí. De esa frase, hay un antes y un después. Me acompañó siempre y la interpreto como "haz lo que quieras hacer para conseguir lo que quieres". Soy la misma niña curiosa, rebelde, con carácter, natural...

Circularon alguna vez rumores de que el grupo Lence podría venderse. ¿Se le pasó por la cabeza?

Los lunes, a las seis de la mañana, cuando me levanto para ir a trabajar, se me pasa por la cabeza, sí. Es durillo. A veces, me apetecería vivir mejor y no ser esclava de la empresa pero es algo que te tira y voy a seguir así. Generalmente, me levanto con ilusión y ganas de trabajar.

Con esa determinación que tiene, ¿no pensó en la política?

La política es un trabajo muy duro y vives muy expuesta. Tienes mucho poder y puedes cambiar las cosas pero por lo que se gana, no merece la pena. No creo que sirviese tampoco. Tendría que tener más resiliencia y que los insultos no te afecten.