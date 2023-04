De la aguja a la meditación

Tenía por delante un gran futuro como diseñadora en piel. Hizo desfiles en el Salón Gaudí, de Barcelona, y también en París. Y ella misma añade que, incluso, llegó a vender su moda en Hollywood. Pero entonces Marta Lastra, que quería ser una artesana de la moda, comenzó a verse agobiada por el estrés, por los números y por la falta de tiempo.

Ese fue el momento en que dijo "¡basta!" en su vida y cambió de rumbo. Hace veintitrés años que descubrió el yoga tibetano y la cábala analítica. Fue entonces cuando decidió dejar de ser Marta Lastra y pasar a llamarse Marta Looz. Una Marta que ahora enseña yoga en medio mundo –con clases online y presenciales– y que, todavía, tiene algo de tiempo para matar el gusanillo de la moda y asesorar en tendencias e ideas a otros diseñadores. "Me llaman para perfilar ideas en sus campañas pero no fabrico nada. Es un trabajo freelance, independiente", aclara la nueva Marta.

La vida de esta mujer transcurre ahora entre puntos tan distantes del planeta como Dubai, Malta, México o Canarias. A estos lugares viaja asiduamente para dar sus cursos de yoga tibetano y cábala analítica, disciplinas que conoció tras un viaje a Nepal y una estancia de diez años en monasterios budistas. "Me hice profesora de hatha yoga en Tailandia y en la India, después de haber estado también en Nepal. Siempre me gustaron los deportes y me dijeron que tenía mucha flexibilidad pero el yoga tibetano me cautivó porque miras más hacia ti misma y equilibra el cuerpo y la mente", cuenta Marta.

Además de ser profesora de yoga tibetano, Marta Looz también se formó como consultora de cábala analítica y el árbol de la vida. "La descubrí en 2001. A través de tu nombre, apellidos y el lugar de nacimiento, se generan números. Cada letra tiene una numeración diferente. Es como una guía en base a la herencia de otras generaciones, de los ancestros, por así decirlo", cuenta Marta, que pasa largas temporadas en México, un país en el que, cuenta, se encuentra muy a gusto.

Un cambio de vida en el que dejó atrás su pasado como diseñadora de moda. "Hubo un momento en que tuvimos que dejar de ser artesanos. No podíamos competir con el resto de la industria y tuvimos que empezar a diseñar con otros materiales, algo más plastificados. Esto me generó un gran estrés. Me agobiaba, además, no tener tiempo para mí misma y cambiándolo todo en mi vida encontré a varios maestros que me enseñaron el yoga tibetano y la cábala analítica", afirma.

Marta da cursos ahora por el mundo adelante pero también ofrece formación online: yogalujong.com, yogatogchod.com o tuarboldevida.com.

"Antes de la pandemia, ya empecé a hacer cursos online, pero después esto fue a más. Ahora mismo, doy clases en veintiún países a través de internet. Cuando surgió el covid, estaba en Kiev, Ucrania, y me pude marchar de allí por los pelos. Me fui con los últimos pilotos de Iberia porque el Gobierno nos quería retener para pasar allí el confinamiento", apunta ahora desde el recuerdo.

Esta diseñadora, que tiene ahora 56 años, nunca pensó que acabaría dedicándose al yoga. "Jamás se me pasó por la cabeza, aunque siempre me gustó el fitness y también fui piragüista y monté a caballo. Pero en Nepal me dijeron que tenía cuerpo para practicar yoga y empecé a dedicarme a ello. Me fui después a Inglaterra, sin saber nada del idioma porque había estudiado francés en el colegio. Pero, al final, aprendí inglés sirviendo cafés, que fue el trabajo que encontré, y ahora me defiendo perfectamente", dice .

A esta edad, Marta, que no tuvo hijos, se plantea ya asentarse en un sitio y quizás viajar menos. De hacerlo, elegiría o México o Dubai "pero también Katmandú me atrae mucho". A estas alturas, Marta se ve ya más como profesora de yoga tibetano que como diseñadora y pocas veces coge la aguja.

"Me hago muchas cosas para mí misma y exporté algo a Katmandú y Nepal, prendas que diseñaba yo. Pero ahora la vida me fue llevando por otro lado y ya le dedico muy poco tiempo al mundo de la moda", apunta.

Aun así, Marta echa la vista atrás y recuerda, con cariño, el apoyo que le brindaron desde Lugo y Galicia a su carrera como diseñadora cuando era joven.

"Fui diseñadora gracias a Lugo y a la Televisión de Galicia. Entonces, en los 90, había un grupo de diseñadores jóvenes en Lugo, con los que apenas tengo contacto ahora, solo algo con Francisca López. Descubrí otra vida. Después de dejar el diseño, me fui a la India, donde estuve trabajando en la fundación Vicente Ferrer, y luego a Nepal. Y así fue cambiando todo", cuenta Marta.