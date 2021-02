El agua, por lo que vale

Los recibos del agua en la capital lucense vuelven a generar críticas por los perjuicios que supone para el consumidor la lectura estimada de los contadores, una práctica que el Concello lucense "reconoce" y "lamenta", y ante la que "busca soluciones".

Según explicaron esta semana varios vecinos del barrio de As Gándaras, llevan ya muchos meses recibiendo recibos del consumo de agua con cantidades totalmente dispares. "A mí, antes del verano me llegaban recibos de 35 euros y el último que me enviaron supera los 100 euros. Estamos hartos de esta situación y ya fuimos varias veces al ayuntamiento, pero nadie nos atiende. Nos resulta imposible que escuchen nuestras demandas y lo único que nos dicen una y otra vez es que pidamos cita previa y presentemos una queja por escrito", comentan.

Los afectados explican que al no realizar una lectura real de los contadores y ajustar posteriormente los recibos, cuando se agrupa el consumo la tarifa que se aplica es mayor, ya que el usuario suele saltar de tramo. En el caso de uso doméstico, el Concello de Lugo tiene una tarifa por metro cúbico si se consumen entre 0 y 10 metros cúbicos de agua, pero sube el precio por tramos: por el exceso de entre 10 y 30, de 30 a 60, de 60 a 100, y por superar los 100 metros cúbicos. "No envían a nadie a leer los contadores y después tenemos que pagar más de lo que nos corresponde por el agua que realmente consumimos. Es indignante y nos sentimos impotentes", señalan.

Uno de los afectados se queja además de la "mala información" que les dieron en la oficina de atención al ciudadano. "Me dijeron que no tenía ningún coste cambiar la titularidad del recibo del agua. Lo cambié a nombre de mi mujer y ahora me envían un recibo de 90 euros por un alta nueva. ¿Cómo puede pasar esto", se pregunta.

Desde el Concello lucense reconocen que existe un problema con la lectura de los contadores del agua y aseguran que estará solucionado "a lo largo de los próximos meses". Según explican, actualmente no hay personal suficiente para leer "los 55.000 contadores" que hay instalados en los inmuebles de la capital, pero afirman ya se han tomado medidas para paliar cuanto antes este déficit de trabajadores. "El pasado lunes ya se convocó una plaza de técnico de aguas y otra de lector, y también se van a cubrir puestos en este servicio con la bolsa de empleo", apuntan.

Aclaran además que "existen mecanismos para corregir desviaciones del consumo ordinario", por lo que los ciudadanos afectados pueden reclamar la devolución de los importes que les hayan cobrado de más por no llevarse a cabo una lectura real de los contadores. "Existen mecanismos para devolver el dinero a los consumidores en estos casos, pero hay que seguir un procedimiento reglado. Los afectados tienen que pedir cita previa y presentar la reclamación, que será estudiada", afirman.

Desde el Concello aseguran que "lamentan" la situación y los trastornos que implica para los ciudadanos el déficit de personal que padece actualmente el departamento de aguas, e insisten en que solucionar esta problemática figura entre sus proyectos inmediatos.