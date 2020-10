El agua socava un edificio de la Ronda y los vecinos exigen solución al Concello

Una obra realizada por el Concello en 2012 marcó el inició de las filtraciones de agua a un edificio de la Ronda da Muralla, en el cruce con la calle Castelao. Ocho años después, el problema sigue sin resolverse y tiene en vilo a los vecinos, ya que cada vez hay más evidencias de que está sufriendo daños la estructura del inmueble, denuncian.

Las filtraciones se convierten en avalanchas de agua cuando se producen grandes chaparrones y el inicio del otoño es un momento de especial peligro, señalan. Lo volvieron a comprobar este fin de semana, cuando el agua volvió a entrar a caño libre.

Las filtraciones caen hacia el garaje y desde hace años hay dos plazas de estacionamiento que permanecen inutilizables. Pero más allá de eso, el peligro está en que cada vez se aprecian más daños estructurales en el edificio. De hecho, hace meses se formó tal grieta entre la acera y el inmueble que hubo que actuar para sellarla y evitar riesgos añadidos a la estructura.

Los residentes muestran documentos que prueban que el Concello ha reconocido su responsabilidad en los daños que sufre el edificio, pero estos siguen sin corregirse. "En algún momento han alegado que tendrían que cortar el tráfico en la Ronda para actuar y dicen que no es posible", se lamentan los afectados. Se preguntan, en tanto, porque no se aprovechó por ejemplo el confinamiento, cuando el tráfico cayó en picado, para hacer la obra.

En algún momento el Concello sí ha actuado y, por ejemplo, llegó a llevar una cámara para comprobar las canalizaciones y determinar donde estaba el problema. Tras el examen se aplicó un tratamiento que no dio resultado, porque las filtraciones siguen y se van comiendo el edificio, alertan los vecinos.

Los residentes dicen que empieza a vivir con miedo a que el deterioro progresivo acabe dando lugar a «daños irreparables», apuntan.

El primer reconocimiento del Concello de su responsabilidad se remonta a 2013, recalcan los vecinos, que no se explican como en tantos años no se ha resuelto el problema. Dicen que, siendo grave, la entrada de agua como si hubiera un grifo abierto no es lo peor, sino que el gran riesgo es que toda esa agua y la humedad se van infiltrando en la cimentación del edificio, que es lo que les hace realmente temblar.