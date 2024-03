El agua seca procesiones y riega la fe en Lugo

No ha sido el primer año, ni será el último, en el que la lluvia impida las procesiones de las cofradías en la Semana Santa lucense. Ha habido rachas de hasta tres años seguidos con los pasos del Viernes Santo bajo el cobijo de sus iglesias, recuerda Ramón Basanta, presidente de la Asociación de Cofradías y hermano mayor de la del Desenclavo. Por eso, sabe matizar la frustración, lejos de los llantos y la tragedia que exhiben otros cofrades en las imágenes de las televisiones: "Hay desilusión, sí, pero nada más".

Quizás sea porque la Semana Santa en Lugo se vive de un modo más centrado en la fe interior que en el espectáculo. "Nosotros", explica Basanta, "nos juntamos en la parroquia el Viernes Santo más de 200 cofrades. No pudimos salir, pero estuvimos juntos, hablamos, supimos unos de otros y luego compartimos unos pinchos que teníamos preparados para cuando volviéramos. No es lo mismo que procesionar, pero la gente lo que quiere es estar con sus cofrades".

De ahí que algunas de las historias que hoy en las cofradías no alcancen el drama, ni siquiera en el caso de un lucense que estos días, como cada año, viene desde Cartagena y no pudo salir. O la chica que se iba a estrenar esta Semana Santa con el Desenclavo y "comió con sus padres en Cedeira y para las cinco de la tarde estaba en la parroquia, para al final no poder procesionar", cuenta Ramón Basanta, que le pone buena cara al mal tiempo: al menos pudieron salir los pasos del Domingo de Ramos, el de la Esperanza del lunes y el Buen Jesús el martes.

El Desenclavo de los Franciscanos. VICTORIA RODRÍGUEZ

La buena cara del agua es también la que destacaba este sábado Mario Vázquez Carballo, deán de la catedral, donde anoche esa misma agua sirvió para limpiar el pecado original de dos nuevos miembros de la iglesia católica. Se trata de una niña, hija de unos conocidos hosteleros de la ciudad, y de un adulto, un joven de alrededor de 18 años que ha estado preparándose para el bautismo en la iglesia de A Nova.

"Es el único día del año en que hay bautizos en la catedral", explica Mario Vázquez, "porque no es parroquia". El deán recuerda, sin embargo, que la de este sábado era la gran noche de Pascua y que durante mucho tiempo era precisamente ese, el momento de la resurrección de Jesucristo, el elegido para llevar a cabo el ritual del bautismo, precisamente porque eso exactamente simboliza el rito, "el paso de la muerte a la vida".

Cofrades y fieles pudieron cumplir con buena parte de sus tradiciones y vivir su fe en el interior de los templos. VICTORIA RODRÍGUEZ

Acompañado el ritual de la Vigilia Pascual por miembros del grupo Camino Neocatecumenal vestidos con túnicas blancas, en señal de renovación de su propio bautismo, Carballo detalló que primero se procedería a encender el fuego y bendecirlo por parte del obispo en al atrio de la catedral. Con este Lume Novo se habría de encender el cirio pascual, con el que luego se encenderían a su vez las velas y cirios portados por los fieles.

Llegada la comitiva al altar mayor, se encendieron las luces para dar comienzo al pregón pascual (en el que una persona hace un repaso cantando de la historia bíblica del pueblo de Israel) y, después a la eucaristía. Fue tras la homilía cuando se procedió a dar las aguas bautismales a la pequeña, por la que respondieron sus padres y padrinos, y al joven, que como adulto que es respondió y se responsabilizó de su fe por sí mismo.

Vázquez Carballo recuerda que el bautismo de adultos es, y sobre todo fue, algo muy habitual, como prueba la piscina romana que se puede ver frente a la catedral, en la Praza de Santa María, y que no es sino un baptisterio.