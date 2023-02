Otro agresor sexual lucense ve rebajada su condena por la ley del solo sí es sí

La Audiencia Provincial de Lugo, en aplicación de la ley del solo sí es sí, rebaja en un año –de nueve a ocho– la pena impuesta a un vecino de la ciudad condenado por una agresión sexual cometida en marzo de 2013. Ese mismo hombre había sido también condenado por un delito de abuso sexual cometido unos días antes, cuya pena en este caso se mantiene.

Además, los magistrados le han sumado una medida de libertad vigilada tras la cárcel y la inhabilitación para cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores.

Los firmantes de la resolución indican que "si se opta por la aplicación de la nueva regulación penal, ha de ser aplicada la misma en su totalidad, en lo favorable y en lo no favorable, no cabiendo desde luego, una aplicación troceada". Por ello le imponen la medida de libertad vigilada (que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad) por el tiempo de siete años y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de doce años.

La condena

El reo fue condenado en 2015 a un total de 21 años y seis meses de cárcel como culpable de cinco delitos (robo con violencia e intimidación, lesiones, agresión sexual, robo con intimidación y abuso sexual) por dos episodios.

El primero tuvo lugar en marzo de 2013 en Lugo, donde asaltó a una mujer en su coche para, amenazándola con un objeto afilado, robarle dinero y someterla a tocamientos antes de que la víctima lograse huir del vehículo.

Dos días después, el mismo individuo entró en un bar e inmovilizó a la camarera para que le entregase el dinero de la caja, de la que se llevó unos 230 euros.

A continuación, golpeó con una botella en la cabeza a la mujer y la violó antes de ser soprendido por una patrulla de la Policía Nacional, que se presentó en el establecimiento gracias a la alarma activada por la víctima durante el asalto.

Ocho años después de la sentencia condenatoria, la defensa del agresor ha pedido la revisión del fallo. En sus alegaciones, había pedido la absolución del delito de abuso sexual porque entendía que éste desaparece en la ley del sólo sí es sí, consideración que la audiencia recuerda que es "errónea" pues el nuevo marco contempla los supuestos antes entendidos como abuso dentro de los agresiones sexuales y las diferencia de las violaciones en que en estas hay acceso carnal.

Así pues, deniega la reducción de la pena ya que la horquilla de la nueva ley es más severa que la existente cuando fue condenado y, en caso de aplicarse, supondría mayor castigo, lo que contradice el principio del derecho que obliga a revisar las condenas sólo si el reo sale beneficiado.

Esto último es lo que ocurre en el caso del delito de agresión sexual, por el que en 2015 se le impuso una pena de 9 años de cárcel, la mitad de la horquilla entonces existente (de 6 a 12 años) y que la ley del sólo sí baja en las mínimas (de 4 a 12).

De este modo, la audiencia impone una reducción de la pena en un año al pasar de 9 a 8 los años de prisión por el delito de agresión sexual.

Los hechos ocurridos en 2013

Los hechos ocurrieron en marzo de 2013 y la sentencia es de junio de 2015. El condenado es un acosador sexual reincidente que en esta ocasión había sido condenado por robar y violar a una hostelera de Lugo.

El hombre, que entonces tenía 49 años, fue detenido después de que la víctima consiguiera alertar a la Policía activando la alarma del local. En su haber contaba ya con antecedentes penales por hechos similares. En los 90 cometió acciones delictivas de diversa índole, que le supusieron 18 años de cárcel. Salió en 2005, pero volvería a entrar por atacar a mujeres, a las que arrebataba el bolso.

El violador de Augas Férreas, en libertad

Esta misma semana salía de prisión el violador de Augas Férreas, que agredió sexualmente a una joven en un portal en Lugo y lo intentó con otra en 2016.

I.H.Z., de nacionalidad búlgara, había aceptado en el juicio una pena de seis años y medio de prisión. Actualmente no guarda ninguna relación con Lugo y tiene residencia fijada en el Levante español.