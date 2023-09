Las agresiones a sanitarios se intensificaron pospandemia

Las agresiones están aumentando de manera transversal en todo el sistema de salud, pero de forma más evidente en los servicios de Urgencias, tanto los del hospital-la más reciente tuvo lugar el pasado jueves en el Hula- como en el PAC.

Los profesionales facultativos, de enfermería, auxiliares administrativos, celadores o personal de seguridad aseguran que cada vez hay más pacientes muy demandantes, con actitud retadora o combativa, que exigen el cumplimiento exacto de lo que piden aunque sea incompatible con la buena práctica clínica. Todos coinciden en que las mujeres y los médicos jóvenes de ambos sexos suelen ser los más vulnerables y que la conflictividad ha aumentado tras la pandemia.

"En el PAC vemos continuamente a adictos que reclaman una receta de benzodiacepinas u opioides. Te dicen que han ido a tal sitio y se la han olvidado, que la han perdido, que es para su madre... Si le dices que no se la haces es cuando se ponen agresivos", explica una facultativa que ejerce en el de Lugo y que reconoce que, en ese momento, se inicia "una dura negociación".

Generalmente, se les propone que se lleven la dosis del día y que llamen a su médico de cabecera para que les vuelta a recetar la medicación. Algunos aceptan, pero los que no, pueden llegar a protagonizar agresiones verbales , amenazas y destrozos de material.

El PAC de Lugo no tiene personal de seguridad -algo que los profesionales esperan que cambie cuando se les traslade a las nuevas instalaciones de A Residencia- y eso es algo que los médicos tienen en cuenta. "Yo no doy esa receta porque no debo darla, pero reconozco que, si tengo delante a un hombre de 1,90 metros, que cada vez se pone más agresivo, lo hago. No veo otro remedio", dice.

Lorenzo Armenteros, médico de Primaria en Illas Canarias que hace a menudo guardias en el PAC y portavoz de la Sociedad General de Médicos de Familia, asegura que ese es un perfil que se encuentran constantemente en las consultas de Urgencias de Primaria, pero también en ocasiones en la de Familia, especialmente cuando se hacen intersustituciones y se ve a pacientes que no son de su cupo. Las excusas son múltiples y las amenazas cuando se niegan, también. "Te dicen: ¿qué quiere? ¿que salga a la calle a atracar a alguien?", apunta.

Rosendo Bugarín, jefe de servicio del centro de salud de Monforte que con anterioridad ejerció en Urgencias, admite que el del adicto "es un perfil típico, con el que casi cuentas". "Me da especial rabia que se rompa material. Yo he visto a un paciente tirar un electrocardiógrafo al suelo que costaba seis mil euros", explica.

El jefe de Urgencias del Hula, Manuel García Novio, explica que "el 99,9% de los pacientes son educados y vienen al servicio porque quieren que les ayudemos", sin embargo también admite que las agresiones de todo tipo están aumentando. "Las físicas, como la del pasado jueves, son las menos. Llevaremos este año dos o tres. Otra cosa son las verbales, las de los pacientes que se quejan de la demora. Este servicio tiene además la característica de que es donde recala gente que lleva mucho tiempo esperando por una consulta o una prueba diagnóstica. Viene exigiendo ver a determinado especialista o una resonancia magnética y cuando le dices que no se la puedes hacer algunos lo entienden y para otros es una fuente de conflictos", apunta.

En el caso de la consulta de Familia, las fricciones se originan a menudo por una solicitud no atendida de una baja, un justificante de ausencia al trabajo (a menudo referido a hace días) o incluso recetas de medicamentos ya consumidos. "A veces se nos trata como dispensadores de recetas, con pacientes que quieren que les hagas una de los fármacos que les prescribieron en la privada o que les recomendaron en la farmacia. Me parece asombroso que un empleado de un banco, por ejemplo, pueda pedir una hora y media en el trabajo para ir a por una receta de un medicamento que le cuesta 1,40 euros", apunta Bugarín.

"Es la tercera denuncia de este año"

El médico de Urgencias que resultó agredido en la noche del pasado jueves explica que no es el primer conflicto serio que se vive en el servicio este año. Indica que cada vez recibe pacientes más demandantes y agresivos y, de hecho, la presentada contra el hombre que le provocó contusiones en una mano y un hombro es "la tercera denuncia que he tenido que poner este año".

En el caso de la más reciente, atendió al paciente sabiendo que se trataba de una persona problemática. "Ya había tirado cosas y amenazado a profesionales en el PAC de Fingoi", explica y apunta que decidió ir él a la consulta en vez de una compañera de menos envergadura para evitar que se enfrentara a ella.

No es extraña esa reincidencia y, de hecho, los médicos pueden indicar con una anotación en la historia clínica visible para el resto de facultativos que determinada persona pide reiteradamente más fármacos que los que tiene prescritos.

Según el facultativo agredido, el hombre reclamaba ser visto por Psiquiatría y que se le recetase una determinada benzodiacepina. En febrero, la agresión llegó por parte de "un chico joven que quería que le hiciéramos un justificante porque no había ido al trabajo", explica. Al llegar al servicio, indicó que tenía un malestar difuso. "Tuvo que esperar y quería pedir el alta voluntaria para poder marcharse y llevarse el justificante. Cuando le dijimos que no era posible que se lo hiciésemos sin ser visto, se puso muy agresivo, insultándome y exigiéndolo", apunta.

Esa fue la primera denuncia de este facultativo en este ejercicio. Cerca de un mes después llegó otra más. En este caso se presentó una pareja en el servicio, en el que el paciente era él. "Tenía una dolencia grave y cuando fue atendido nos pidió estar solo, que la mujer le esperara fuera. Se lo dijimos a ella y se disgustó mucho, empezó a llorar y a pedirnos que la dejásemos pasar pero nosotros tenemos que respetar la voluntad del paciente", apunta.

La mujer comenzó entonces —según el relato del facultativo— a ponerse agresiva y a insultar a todo el personal, tanto médicos como enfermeras o celadoras. La situación se volvió tan tensa que seguridad llamó a la Policía, que inicialmente la acompañó a la puerta del hospital invitándola a marcharse. "Volvió a entrar y reanudó los insultos y patadas a personal y material", apunta el médico. La Policía Local la llevó a su casa a raíz de ese comportamiento. "Pero volvió de nuevo, cada vez más violenta, gritando que la dejaran pasar con su pareja. Esa vez le pegó también una patada a un policía y la detuvieron", explica.

En esa segunda denuncia del año explica que fueron a declarar un total de 17 personas porque en el conflicto tuvo que intervenir mucho personal. La del jueves es la segunda agresión física a un médico este verano. A finales de julio, un traumatólogo recibió golpes e insultos por parte de un paciente que, en un ataque de ira extremo, destrozó el mobiliario y material de la consulta, llegando a arrancar de cuajo la hoja de una ventana y amenazando con tirarse.

Empatía. El médico de Urgencias agredido el jueves señala que muchos pacientes acuden con exigencias injustificadas y "escasa empatía".

Como ejemplo, señala el caso de un hombre que permanecía en observación por un problema de salud que precisaba que se siguiese su evolución en la noche del accidente múltiple en el que fallecieron dos personas y otras siete resultaron heridas.

"Es un accidente excepcional que nos moviliza a todos, con politraumatizados, personas en estado muy grave, un bebé...El paciente en observación se quejaba de que no se le hacía caso, me decía si le iba a tener allí toda la noche. No sé cómo se puede ignorar la situación de caos en la que estaba el servicio en ese momento. Le dije que, de hecho, sí tenía que estar esa noche en observación y que solo podía irse si pedía el alta voluntaria, cosa que hizo", explica.

También asegura que, en ocasiones, los profesionales agredidos optan por no denunciar pero reciben quejas de los pacientes agresores. Agradece el respaldo obtenido por el Colegio de Médicos, que le brindó ayuda de los servicios jurídicos. El autor de la agresión del pasado jueves, un hombre con una elevada discapacidad intelectual reconocida, declaró este viernes ante la jueza, que decidió dejarlo en libertad, investigado por delitos de lesiones y daños. Se le propuso someterse a un examen médico forense, que él aceptó, por si se decide recomendar su ingreso en una unidad de agudos hasta que se encuentre estabilizado.

Seguridad: una media diaria de cuatro intervenciones

Los agentes de seguridad del Hula deben intervenir en situaciones de conflicto entre sanitarios y pacientes una media de cuatro veces al día, al margen de todas las que se producen con personas con enfermedad mental en la unidad de Psiquiatría.



El conflicto de la espera



Aunque reconocen que Urgencias es el servicio donde se registran más problemas, la lista de espera también causa fricciones en los servicios con más demora. "Creo que las mujeres recibimos más agresiones verbales, fundamentalmente de hombres, pero quizás menos físicas. Nunca he sufrido ninguna, pero sí que he tenido que enseñar la puerta a algún paciente", dice una especialista joven de una de esas áreas.



Otra médica que ejerce en uno de esos servicios con muchos pacientes en lista asegura que recibe muchas quejas pero sin agresividad. "La gente entra en consulta y te dice que lleva un año esperando a que la llamen. Yo entiendo que se quejen, la verdad», admite.



Autoridad disuasoria



Los agentes de seguridad demandan que se les considere autoridad y creen que esa calificación disuadiría a los agresores