Agotadas en pocas horas las entradas más baratas para asistir al Caudal Fest

La tradición se repite. Como sucedió en las tres ediciones anteriores, las entradas más baratas para el Caudal Fest se agotaron este miércoles a las pocas horas de ser puestas a la venta, lo que pone de manifiesto el poder de convocatoria de la última gran cita musical del verano en el panorama nacional.

Ya no quedan abonos de 39 y 49 euros, más gastos de gestión, para acudir a los dos días del festival que se celebrará a orillas del río Miño el 16 y el 17 del próximo mes de septiembre.

Los que estén interesados en asistir al evento musical de la capital lucense que aún no tengan tique tendrán que desembolsar 59 euros, más otros 5,90 de gastos de tramitación.

⚠️⚠️ Esgotáronse as dúas primeiras ofertas de abonos a prezos reducidos para o Caudal!



Moitas grazas pola súa acollida! Sabíamos que erades moitxs os que queríades unha nova edición do festival, pero non imaxinabamos que serían tantxs. ♥️ pic.twitter.com/QJjq4FKpK8