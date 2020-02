Agotadas las mascarillas en Lugo y las farmacias no tendrán más suministro

Conseguir este martes por la tarde una mascarilla en una farmacia de Lugo era totalmente imposible. En la mayoría hacía ya días que se habían agotado y en las que no, se acabaron a primeras horas de la mañana. La psicosis por el coronavirus arrasó con todo de tal manera que en las farmacias se da por hecho que ni siquiera van a poder reponer producto en los próximos días porque los almacenes ya no les sirven.

"Yo hace igual 15 días que no tengo nada", explicaba el encargado de la farmacia que hay junto a la Medusa, "y ningún almacén me sirve". Según este profesional, "la gente sigue preguntando y al principio pedían las que llevan filtro, pero después les valía cualquiera ". "Yo creo que ya les valen hasta las de pintor", ironiza con resignación. Lo mismo está a punto de pasarle con los geles desinfectante de manos: "Estoy bajo mínimos, y me parece que tampoco nos van a reponer".

Leer más: El comercio lucense con China resiste a pesar de la crisis por el coronavirus

No era muy diferente la situación en la farmacia de Santiago Torres en Avenida da Coruña, este martes de guardia, donde una empleada consideraba que "hoy ha tenido que pasar algo raro, porque ha sido desproporcionado. Lo que nos quedaba se ha vendido todo esta mañana. Hemos vendido como 60 cajas de 6 unidades, y sigue entrando gente a preguntar". Del mismo modo han desaparecido los geles de manos.

En la Farmacia de Gema, junto a la gasolinera Martínez, han tenido clientes que han ido más allá: "Uno nos ha pedido directamente un gel desinfectante para ducha con clorhexidina al 4%, porque tenía unos parientes que habían estado en Italia", cuenta una de las empleadas.

Las mascarillas, por supuesto, están agotadas desde hace días y tienen una lista de espera con 14 personas: "Pero ya nadie quiere las de cirujano, ahora todos piden directamente ‘las de los chinos’ o ‘las del coronavirus’, las que tienen el filtro que evita el retorno del aire".

La opinión de todos estos expertos, en cualquier caso, es coincidente: "Se está dando una situación de psicosis desmesurada por la televisión".

Mascarilla | Una precaución sin garantías