Éxito de la iniciativa Son de Lugo: agotadas las camisetas

A praza peonil de A Milagrosa acolleu este domingo as dúas carpas coas que o Grupo El Progreso quixo contribuír a manter vivo o espírito do Arde Lucus nesta inédita condicionada pola pandemia do novo coronavirus.

Na edición a carpa Son de Lugo os visitantes puideron fotografarse e obter gratis unha camiseta cun código QR que carga a Muiñeira de Lugo. Foi tal a afluencia que estas se esgotaron. Esta iniciativa contaba co patrocinio da Deputación Provincial, o Concello, Caixa Rural Galega e o centro comercial As Termas.

[Lara Méndez e Ana González Abelleira, na Milagrosa. AÍDA SOENGAS]

REAVIVANDO A CHAMA. A outra actividade celebrábase na carpa Reavivando a chama, na que se galardoaba ás mellores caracterizaciones. Os premios para os gañadores na categoría individual son un fin de semana para dúas persoas, un xamón e unha caixa de viño e para os de mellor grupo, unha cea para dez persoas, un xamón, dez lotes de embutidos e unha caixa de viño. O seu patrocinio correu a cargo de Deputación, Concello, Caixa Rural Galega, Torre de Núñez e Vía Romana.