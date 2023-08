Eduardo Risco: "Agora mesmo andamos polos 300 alumnos en Cántigas e Frores"

Chegou a cántigas co ánimo de aprender a tocar a gaita e, como quen non quere a cousa, ficou como presidente vinte anos. Nestas dúas décadas, Eduardo Risco Bóveda logrou, entre outras cousas, duplicar o número de alumnos nas distintas clases sobre música e baile tradicional que puxo en marcha a asociación.

Cántigas e Frores leva tres cuartos de século estendendo a música e o baile tradicional. Como xurdiu este proxecto de tanta veteranía xa?

Creouse a iniciativa do xornalista de El Progreso Francisco Rivera Manso en 1948. Daquela existían dúas agrupacións en Lugo: Cántigas e Aturuxos e Frores e Silveiras, que participaban xuntas en moitos eventos. Así que foi idea de Francisco Rivera Manso xuntalas e crear unha soa, cos primeiros nomes de cada unha delas. Así naceu Cántigas e Frores.

Como foron eses primeiros anos no franquismo? Houbo problemas por promocionar a cultura galega?

Non, ao contrario. Nos anos 50 e 60, Cántigas e Frores recibiu varios premios de coro (unha das primeiras actividades que tivo) e de baile. Desde que se creou, comezou a dar clases de danza galega para nenos.

Como chegou vostede á presidencia da asociación?

Pois foi pola miña afección á música. De rapaz, tocaba a frauta e un día vin unha actuación de Antón Seoane e Rodrigo Romaní, na que presentaban pezas do seu disco Milladoiro. Tanto me gustou como tocaban a gaita que decidín comprar unha e aprender a tocala. Custoume dar cunha gaita en Si bemol pero, ao final, merqueina nunha ferretería en Ourense, de onde son eu. E fun autodidacta, aprendín a tocar a gaita eu só. Pasou o tempo, fun a estudar a Madrid e despois púxenme a traballar no Concello de Lugo. Alí coñecín a Julio Méndez, que daquela presidía Cántigas e Frores, e propúxome ir a clase de gaita. Fun e metinme de cabeza. Ata o punto de que, despois, releveino eu como presidente da asociación, no ano 2003. E aí sigo.

Agora andamos polos 300 alumnos. Hai vinte anos, habería 150

Como resumiría a evolución do colectivo nestes vinte anos?

Basicamente, diría que pasou de ter unha dirección máis persoal a outra máis participativa, na que entrou máis xente. Eu son o presidente pero unha gran parte do peso lévao o director artístico, Bruno Villamor. El é o que coordina, á súa vez, os distintos directores de área (canto e pandeireta, acordeón e baile). Desde o pasado Nadal, temos tamén clases de acordeón diatónico. Da gaita e da percusión, ocúpase el mesmo. E cada director ten liberdade para dar as súas clases, respectamos o seu traballo.

Lembra como atopou a asociación cando se fixo cargo da presidencia hai vinte anos?

Estaba feble de forza. Empezaba a funcionar a banda de gaitas e mesturábanse as clases de baile e de gaita. Nós reforzamos o baile, a gaita e a percusión. Montouse un grupo de danza que actuaba por fóra e tamén outras agrupacións como o coro galego, o cuarteto e quinteto de gaitas ou a murga, que representa as orquestras que tocaban nas festas nos anos 40 e 50 do pasado século e que tiñan —como instrumentos— clarinete, acordeón, gaita e percusión.

Aumentou o alumnado?

Si, agora andamos polos 300 alumnos. Desde hai unha década, hai 100 máis. E hai vinte anos, habería 150.

Que van preparar co gallo dos 75 anos de Cántigas e Frores?

Faremos unha gala o 25 de novembro, no Círculo das Artes, onde pensamos pedir a participación de socios antigos, igual que fixemos no 70 aniversario. Tamén pensamos facer unha exposición fotográfica na Rúa da Raíña.

Terán algunha actividade máis dentro da programación habitual do colectivo?

Estamos a preparar a Feira do 48, que será o 9 e 10 de setembro, na Praza Maior. Pedímoslle a Julio Méndez ser o pregoeiro. A feira coincidirá xusto co aniversario da asociación, xa que foi creada nesas datas. Haberá postos de artesanía e de polbo e clases gratuítas de baile e música na praza.