Ágora cultural con Os Amigos dos Músicos

EL REPERTORIO que interpretó este jueves el grupo Os Amigos dos Músicos —constituido por Jaime Mateo, Arcadio Nóvoa, Raúl Diz, Daniel Alonso, Druso Pedrouzo y Álvaro A. Rivera— en la Praza do Campo Castelo de Lugo se centró en las canciones de su último disco homónimo. Interpretaron pop en gallego para todos los públicos con melodías cercanas al folk.

Os Amigos dos Músicos es una formación de Ourense integrada por experimentados músicos que provienen de grupos y tradiciones diversas. Lo que tenían claro desde un primer momento era que querían reflejar en su música toda la herencia folk rock gallega, desde Suso Vaamonde y Batallán hasta Bibiano, todo ello sin que su sonido pierda originalidad, frescura ni personalidad.

Y además

Próximos actos del programa



El programa Ágora Cultural propone para este viernes el concierto de Fiadeira en la Praza do Campo. El resto de actividades prosiguen el lunes con músicas del mundo en la Praza Maior, martes de espectáculos familiares en la Praza da Milagrosa, miércoles de magia, teatro y malabares en la Praza da Soidade, jueves de conciertos de bandas gallegas de vanguardia en la Praza do Campo Castelo y viernes de singulares grupos de música tradicional de la provincia de Lugo, estilo foliadas, que invadirán la Praza do Campo y las calles del centro..