Los agentes sociales temen un otoño de más paro y menos consumo

Los agentes sociales de la provincia de Lugo muestran su preocupación porque se pueda agravar la crisis, lo que a su juicio se puede traducir a corto plazo en un incremento del desempleo y un descenso del consumo.

Y es que los indicadores económicos no invitan al optimismo. Por segundo mes consecutivo ha aumentado el paro, cuando julio y agosto son propicios para la creación de empleo, y se han perdido más de 400.0000 afiliados a la Seguridad Social, aunque la cifra de desempleados se mantiene por debajo de los tres millones y la de cotizantes por encima de los 20 millones, dos umbrales esperanzadores. La inflación interanual se sitúa en el 10,4%. El precio del carburante se mueve entre los 1,80 y los 1,90 euros por litro y el del gasóleo de calefacción entorno al 1,50 -en ambos sin el descuento de los 20 céntimos-. El precio de la luz roza los 0,40 euros el kWh. Con este caldo de cultivo, común al resto de países de la Unión Europea, se augura un otoño caliente económica y socialmente y frío energéticamente.

Pero hay también voces, como la del presidente de la Asociación de Empresarios de O Ceao y As Gándaras, Francisco Dorado, que advierte que se está generando en la sociedad "un alarmismo" que, a su juicio, no se corresponde con la realidad.

FRANCISCO DORADO

Preside O Ceao-As Gándaras "Los restaurantes están llenos, la gente se ha ido de vacaciones... No vamos a pasar de la normalidad a la catástrofe"

"Los restaurantes están llenos, la gente se ha ido este verano de vacaciones... No vamos a pasar de la normalidad a la catástrofe", afirma Francisco Dorado, que añade que "no es normal que estén poniendo la situación tan cruda. Es complicada, pero no catastrófica".

Este patrono lucense, como otros, ha sufrido en su empresa la subida del precio de los materiales, incluso "tres o cuatro veces" este año del mismo producto. "Eso no ayuda nada, pero de ahí al catastrofismo hay un abismo", puntualiza.

El escudo del sector agroalimentario

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, ve la situación con "extrema prudencia y preocupación, pero con optimismo moderado". Se aferra a factores como el tejido empresarial y la población activa para esa resiliencia de la provincia, lo que en otras situaciones era una debilidad, en esta puede ser una fortaleza.

"Lugo tiene otro elemento diferenciador, tiene un pilar fundamental, el sector agroalimentario, que no se tambalea como otro tipo de actividades", señala el secretario general de la patronal lucense.

Jaime López sitúa en el otro lado de la balanza la inflación; el paro en agosto, con 252 desempleados más en la provincia, lo que supone un incremento del 1,87%; los procesos de devolución que se inician de los créditos Ico que se concedieron a las empresas para paliar la pandemia y los costes energéticos. "Muchas empresas lucenses nos trasladan este problema a la Confederación porque no se ve un horizonte claro sobre una solución", indica.

SALUSTINO VELO

Decano de los económicos "Soy moderadamente optimista. Se prevé un escenario para los tres últimos meses del año de un crecimiento muy leve"

Quien también se muestra "moderadamente optimista" es el decano del Colegio de Economistas de Lugo, Salustiano Velo, que afirma que "el escenario que se prevé para los tres últimos meses de este año es que el crecimiento va a ser muy leve", cerrando 2022 con una subida del producto interior bruto (PIB) del 4%.

Salustiano Velo, que destaca que la administración "está tirando del sector público para tratar de paliar las limitaciones económicas", ve sombras y luces. Considera "una aspecto positivo" que se mantenga el número de ocupados por encima de los 20 millones, aunque augura "un incremento de la tasa del paro", porque, entre otros motivos, "va a disminuir el efecto del turismo", y "un descenso del consumo".

VICTORIA LAMELA

Gerente de Frilea "Veo la situación con incertidumbre y preocupación y el principal riesgo es que se puede retraer el consumo"

El principal riesgo en esta situación de "incertidumbre y preocupación" que se registra a juicio de la gerente del matadero cárnico Frilea de Castro de Ribeiras de Lea, Victoria Lamela, es que "se puede retraer el consumo".

Esta empresaria chairega sí augura "un otoño complicado" porque "los costes (energía, combustible, atrasos salariales....) se disparan más de lo que podemos soportar".

"Septiembre ya es un mes flojo. A la vuelta al cole hay que sumar los gastos de unas vacaciones en las que hemos tirado la casa por la ventana, tras dos años en los que casi no hemos podido hacer nada, y la subida de la cesta de la compra", añade la gerente de Frilea.

Los costes de producción y la sequía inquietan al campo

"Pode ser que suba o prezo do leite, pero subirá todo o demais tamén, os custos de produción multiplicáronse", apunta María Castro, joven ganadera de Xermade y secretaria de la asociación Africor, que cree que la demanda existente de leche no será suficiente para cambiar el hecho de que el margen de beneficios siga siendo muy ajustados para el sector, a lo que además se suma la sequía de este año.

MARÍA CASTRO LÓPEZ

Ganadera y directiva de Africor "Pode ser que suba o prezo do leite, pero subirá todo o demais temén, os custos de produción multiplicáronse"

"As colleitas serán máis escasas e dependerase máis do que veña de fóra", dice, aludiendo a un escenario internacional que tampoco ayuda. "Encareceuse todo, gasóleo, electricidade, nalgúns casos o abono triplicou, un camión de pienso costa moitísimo máis ca antes, e así todo", precisa la secretaria de Africor.

"Resumiría a situación en dúas palabras, incertidume total", indica por su parte José Manuel Blanco, presidente de Clun y también ganadero xermadés. "Apúntase a unha subida do prezo do leite, pero todo o mundo está con medo e os custos seguen desorbitados", dice, precisando que las empresas lácteas no quieren desabastecerse, pero que la situación actual lleva a que haya quien apueste por firmar contratos de un mes, en lugar de los de un año que se venían suscribiendo. Por ello, insiste en lo difícil que es hacer cualquier tipo de previsión fiable para los próximos meses.

Incertidumbre también en el sector de la pesca

El gerente de Armadores de Burela (Absa), Miguel Neira, cree que los nubarrones son evidentes para la pesca, y no solo por los disparados costes de explotación de los buques debido al encarecimiento del gasóleo. También por la incertidumbre generada desde la Unión Europea en su intención de vedar ciertas zonas de los caladeros.

MIGUEL NEIRA

Gerente de Absa "Un problema importante para os barcos é como impacta toda esta situación mundial no prezo do gasóleo"

Los armadores no saben todavía dónde van a poder pescar ni cuánto, a lo que hay que añadir "que no último trimestre do ano o peto do cliente vai estar moi tocado, con cal as expectativas son malas", dice Miguel Neira.

Si toda la cadena logística se encarece, por el alza de combustibles y electricidad "podería haber un efecto no prezo do peixe en destino e se o consumidor non o pode pagar, temos un problema gordo", añade. Y recuerda que "nosoutros saímos ao mar para aportar alimento saudable pero as empresas necesitan ingresos suficientes que permitan continuar".

Los sindicatos anuncia movilizaciones

Las centrales sindicales anuncian que saldrán a la calle para intentar que los asalariados recuperen poder adquisitivo, tras una merma de los sueldos del "15%", según estima el secretario comarcal de la CIG, Antonio Niño, debido a la "suba descontrolada" del IPC, sobre todo "en bens básicos (enerxía, alimentación...)". Este sindicalista considera que "non pinta nada ben para a clase traballadora".



Conflictividad

Su homólogo de CC.OO., Manuel Quiñoá, advierte que "se non hai suba salarial pola vía da negociación e do acordo, haberá conflito".



"Estamos nuns niveis de inflación desproporcionados e inxustos, que veñen provocados polo egoísmo das empresas, que aumentan os prezos para incrementar a súa marxe de beneficios", agrega.



Manuel Quiñoá propone una batería de soluciones para paliar esta crisis: "Subir os salarios, introducir nos convenios colectivos a cláusula de revisión salarial, conter prezos, unha distribución equilibrada das rendas e un modelo enerxético eficiente e autosuficiente".



Solidaridad

El secretario de UGT, Ángel Tomé, que aprecia "unha mellora do mercado de traballo en calidade", exige a las grandes empresas que, a su juicio "manexan as políticas económicas e de custos, arrimen o ombreiro e deixen de especular coas marxes para cadrar as súas contas de resultados" porque a los trabajadores "cústalles cada vez máis chegar a fin de mes".

Población concentrada

Salustiano Velo, que coincide en el potencial del sector agroalimentario lucense, mientras que el comercio y las pymes de otras actividades "sufren", incide en que se produce "una concentración de población en las cabeceras de comarca" de la provincia, que no se traduce en un aumento de la población activa.



Urbano vs rural

"El tejido económico se está concentrando en los núcleos urbanos", en detrimento de los rurales, dice el decano de los economistas.